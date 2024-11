La Patata della Sila IGP sarà protagonista di una nuova campagna pubblicitaria nazionale

Condividi

E’ stata concertata, da parte dell’Agenzia Pubblicitaria Zefiro di Cosenza, una importante campagna promo pubblicitaria, multimediale per la valorizzazione della Patata della Sila IGP e dello stesso territorio dove essa viene coltivata da sempre.

Sai perché è così buona la Patata della Sila? È questa la domanda che apre la nuova campagna promozionale dedicata alla Patata della Sila IGP, pronta a raggiungere il grande pubblico attraverso una strategia comunicativa multipiattaforma. On air nell’ultima settimana di novembre e nella prima di dicembre, la campagna si propone di raccontare e valorizzare le caratteristiche uniche di questo prodotto d’eccellenza calabrese e del territorio l’altipiano silano, dove esse viene coltivata .

Promossa dal Consorzio PPAS (Consorzio Produttori Patate Associati) e dal Consorzio di tutela della Patata della Sila IGP, l’iniziativa si inserisce nell’ambito di un progetto più ampio dedicato alla promozione dei marchi DOP e IGP, finanziato dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) attraverso il PSR 2014/2020 della Regione Calabria.

La campagna si svilupperà su diverse piattaforme mediatiche: spot televisivi trasmessi su La7, inserzioni radiofoniche su Radio Rai 1, 2 e 3, oltre che su emittenti di grande ascolto come R105, R101, Virgin Radio e Radio Montecarlo. La comunicazione sarà inoltre rafforzata sul web e sui principali canali social, garantendo una copertura capillare e raggiungendo target diversificati.

Il cuore della campagna è uno spot pubblicitario ideato dall’agenzia Zefiro e realizzato dalla casa di produzione Open Field Productions, sotto la regia di Fabio Rao. A raccontare la bontà della Patata della Sila, nello straordinario contesto naturale della Sila, con la sua inconfondibile voce e carisma, è l’attrice Caterina Misasi, scelta come volto simbolo di questa iniziativa.

Questa nuova attività di promozione rappresenta non solo un’occasione per far conoscere le qualità organolettiche e la sostenibilità della Patata della Sila IGP, ma anche un modo per sottolineare il legame profondo tra questo prodotto e il suo territorio di origine. La combinazione di un clima unico e di metodi di coltivazione tradizionali contribuisce infatti a rendere la Patata della Sila un’eccellenza riconosciuta a livello europeo.

L’obiettivo è chiaro: rafforzare la consapevolezza dei consumatori sull’importanza dei prodotti certificati e tutelati, portando al centro della scena un territorio con una delle gemme agroalimentari del nostro Paese.