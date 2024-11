Lamezia, degrado area verde Villaggio Kennedy, la denuncia dell’ex consigliere Massimo Cristiano

Condividi

“Siamo stati, nuovamente chiamati a constatare un’altra situazione di degrado, l’area verde pubblica, sita all’interno del villaggio Kennedy, di Sambiase, che risulta completamente abbandonata e completamente nel degrado totale”.



A denunciare la situazione è l’ex consigliere comunale Massimo Cristiano. “Su segnalazione di cittadini residenti, accompagnati da una delegazione, nella giornata ieri, abbiamo constatato che, la Piazza all’interno del Villaggio Kennedy, laddove risiedono oltre cento nuclei familiari e dove si trova l’effigie della Vergine Maria, il tutto regna in misere condizioni di abbandono.

La realtà di oggi è fatta di panchine divelte, erbacce, incuria e abbandono, orami da troppo tempo.

Quello che potrebbe diventare un luogo di socialità è diventato un luogo triste di scempio, inaccettabile per i cittadini residenti.

I cittadini chiedono, a gran voce, un segnale concreto ed immediato, da parte dell’Amministrazione che gestisce la cosa pubblica, ristabilendo oggi, un minimo di decoro a questa zona, nel rispetto dei cittadini che hanno tutto il diritto a vivere in un contesto pienamente fruibile per i proprio figli”.