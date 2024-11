“Primi dati sulla produzione di ceramiche post medievali a Nicastro”: il 28 novembre seminario al Museo Archeologico Lametino

Condividi

Il Museo Archeologico Lametino presenta per la programmazione autunnale delle attività culturali, in collaborazione con la società di servizi archeologici Omniarch SAS di Lamezia Terme, un programma dedicato alle produzioni ceramiche attraverso attività laboratori per adulti e cicli di incontri tematici.

All’interno del programma, già presentato alla cittadinanza lo scorso 12 settembre, si apre il ciclo dei seminari sulla ceramica e sul suo ruolo di fossile guida nella lettura di fasi storiche e processi culturali propri di tutto il Mediterraneo.

Giovedì 28 novembre alle ore 17.00 al Museo Archeologico Lametino la dott.ssa Monica De Marco, curatrice del Museo delle ceramiche di Calabria a Seminara, ci racconterà di forme e linguaggi della ceramica nella Calabria con uno sguardo sul centro di produzione nicastrese dandoci particolare visione della produzione fittile locale. La dissertazione avrà il titolo: “Primi dati sulla produzione di ceramiche post medievali a Nicastro”.

L’appuntamento vedrà la partecipazione di Fabrizio Sudano, Direttore Direzione Regionale Musei Calabria, e Simona Bruni, Direttrice del Museo Archeologico Lametino. Interverrà anche Stefania Mancuso, Direttrice scientifica del progetto.

In accordo con la Convenzione di Faro, che promuove una comprensione più ampia del patrimonio culturale e della sua relazione con le comunità e la società, riconoscendo che gli oggetti e i luoghi non sono, di per sé, ciò che è importante del patrimonio culturale; essi sono importanti per i significati e gli usi che le persone attribuiscono loro e per i valori che rappresentano.