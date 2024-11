Esperienza straordinaria in Austria per gli allievi del Perri Pitagora Don Milani

Condividi

Gli allievi dell’Istituto Comprensivo Statale Perri Pitagora Don Milani hanno vissuto una splendida esperienza in terra d’Austria, sabato 23 e domenica 24 novembre 2024, precisamente ad Hallein nel distretto di Hallein, situato nel territorio di Salisburgo. Ospiti del “Hallein Gitarren Festival”, la cui Direzione Artistica è affidata a Christina Schorn-Mancinelli e Yvonne Zehner.

Nella giornata di sabato 23 novembre, 7 allievi delle classi II e III di Chitarra classica, docente Claudio Fittante, hanno preso parte all’Ensembletreffen, “Incontro per ensemble”, dove si sono esibiti in formazione presentando alcuni brani originali di Vito Nicola Paradiso composti per organici di chitarre. L’esecuzione fluida ed impeccabile, caratterizzata anche da particolare compostezza esecutiva, ottima concertazione e spiccata musicalità, ha contraddistinto la loro performance in un contesto, quello della Sala del “Musikum Hallein”, dedicato a specialisti di settore. Doppia la funzione assegnata dalla Direzione della Musikum Hallein e dalla Direzione del Festival a tutti i partecipanti. Infatti tutti i concertisti in erba, dopo le rispettive esibizioni hanno ascoltato ed analizzato le esibizioni degli altri musicisti, stilando un elenco di osservazioni e suggerimenti poi pubblicamente condivisi. Sabato 24 è stato invece il turno di tutti i 21 allievi del Perri Pitagora Don Milani, chitarristi compresi. La piccola Orchestra formata da chitarristi, clarinettisti, oboisti e pianisti, rispettivamente seguiti dai docenti Claudio Fittante, Gerardo Olivo, Giuseppe Mimmo Rotella e Rosa D’Audino, sotto la Direzione del M° Giuseppe Mimmo Rotella ha dimostrando bravura e capacità musicali di particolare rilievo considerata la giovane età. Il repertorio proposto ed eseguito da quella che si può definire come rappresentanza dell’Orchestra dell’Istituto Perri Pitagora Don Milani, normalmente composta da un organico molto più consistente, ha compreso l’Inno d’Italia, l’Inno europeo e il Valzer n°1 di Shostakovic, oltre alla “Durrnberger Scherttanz”, composizione austriaca preparata per l’occasione dagli allievi del Perri Pitagora in onore dei colleghi austriaci, con i quali è stata eseguita realizzando di fatto un “gemellaggio musicale” in un’atmosfera di europeismo, all’insegna della spontaneità e della condivisione di principi reali di buone pratiche, finalizzate ad una convivenza interattiva civile e propositiva senza barriere nè divisioni.

L’avventura, iniziata giovedì 21 novembre, per i giovani musicisti accompagnati dai propri docenti di strumento, con un viaggio misto aereo/autobus, ha dato agli allievi la possibilità di conoscere e confrontarsi con realtà diverse, sviluppando al contempo autostima e consapevolezza, oltre che l’opportunità di visitare luoghi non usuali quali il Museo dei Celti e lo “Stille Nacht Museum Hallein” (Museo del Natale), situato nell’ex casa del sacrestano e del reggente del coro dove Franz Xaver Gruber, autore di “Silent Night! Holy Night!”, visse e lavorò per 28 anni componendo questa ed altre famose pagine musicali, e dove sono preservati gli strumenti musicali originali appartenuti a Gruber. Entrambi i Musei sono situati nella cittadina di Hallein così come la “Saltz Welte” (Mondi di sale), miniera di sale dalla storia millenaria insita nello stesso Comune ma che si estende in territorio germanico a 1250 metri sotto terra. La visita a Salisburgo nella casa natale di Mozart è stata anche l’occasione per assistere ad un Concerto per quattro organi tenutosi nella splendida Cattedrale di Salisburgo, organizzato per le festività natalizie. Altro momento concertistico durante la visita al Mozarteum, tempio della formazione musicale internazionale, dove gli allievi della Pitagora oltre a visitare le diverse aule ed ambienti hanno assistito ad un piccolo concerto per trio di viole ed é stato loro permesso di assistere ad una prova d’esame consistente nell’esecuzione di una composizione per pianoforte e violoncello di G. Goltermann.

Una passeggiata fra gli storici e tradizionali mercatini di natale austriaci ha conclusione questa indimenticabile esperienza austriaca proposta dall’Associazione Animula all’Istituto Perri Pitagora Don Milani e fortemente voluta dal Dirigente scolastico Giuseppe De Vita, oltreché appoggiata entusiasticamente dai docenti di strumento.

Tale esperienza ricca di stimoli e arricchimento culturale oltre che artistico, è stata possibile grazie all’interazione tra l’Associazione Culturale Animula Aps, diretta da Claudio Fittante, l’Istituto Comprensivo Pitagora Don Milani, diretto da Giuseppe De Vita e il già citato Hallein Gitarren Festival diretto da Christina Schorn-Mancinelli e Yvonne Zehner. Inoltre, grazie all’Associazione Culturale Animula e alla sensibilità della Direzione del Festival gli allievi dell’Istituto hanno potuto usufruire di una piccola sovvenzione del Governo austriaco che ha aiutato nella gestione economica dei soggiorni necessari.