Lamezia, la Polizia di Stato tra la gente nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne

Condividi

Molto partecipata l’iniziativa “Questo non è amore”, organizzata dalla Questura di Catanzaro, che si è svolta nel centralissimo Corso Nicotera in Lamezia Terme nel pomeriggio del 25 novembre Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Nell’area pedonale sono stati allestiti un gazebo informativo e un gazebo con proiezioni video.

“Questo non è amore” è la campagna permanente che, da molti anni, vede impegnata, la Polizia di Stato nel contrasto al fenomeno, per far conoscere gli strumenti di tutela delle vittime e, soprattutto, in un’opera di sensibilizzazione per riconoscere i segnali di comportamenti che potrebbero nascondere le molteplici forme di violenza nei confronti delle donne.

Personale del Commissariato di P.S. di Lamezia Terme, del gruppo sportivo delle Fiamme Oro, rappresentanti dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato e di SoroptimistClub Lamezia Terme, hanno accolto molti cittadini, risposto alle domande, distribuito materiali informativi.

Dépliant ed opuscoli realizzati dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato – Servizio Centrale Anticrimine, che contiene storie e testimonianze reali ed è stato ideato come strumento utile per diffondere informazioni sul fenomeno e sugli strumenti di tutela, tra i quali la misura di prevenzione dell’Ammonimento del Questore.

La violenza di genere, nelle sue infinite declinazioni – dalla violenza fisica, psicologica, economica, fino all’odierna violenza digitale – mina la dignità, l’integrità fisica e mentale delle donne, molte delle quali, purtroppo non sporgono denuncia. La campagna “Questo non è amore” vuole rappresentare uno strumento concreto di ascolto e di divulgazione, non solo per le donne, ma per tutti coloro che vogliono essere parte attiva di un cambiamento: prevenzione e diffusione di una cultura del rispetto che investa particolarmente sulle generazioni più giovani, attraverso l’educazione all’eguaglianza, al rispetto reciproco, al rifiuto di ogni forma di sopraffazione.

Con la collaborazione di Soroptimist Club Lamezia Terme, lo scorso anno, nel Commissariato di P.S. di Lamezia Terme è stata realizzata l’aula per le audizioni “Una stanza tutta per sé”. per incoraggiare le donne e chi ha subito violenze a rivolgersi alle Forze dell’Ordine per trovare sostegno, in un ambiente accogliente e protetto, nel delicato momento della denuncia.

“Una stanza tutta per sé” concretizza il protocollo di collaborazione tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l’Associazione “Soroptimist International d’Italia” siglato nel 2020.

Anche quest’anno il Commissariato si è illuminato di colore arancione in adesione e sostegno alla campagna internazionale “Orange the World” promossa dall’Onu e sostenuta da Soroptimist International Italia. La luce arancione è quella scelta come simbolo per dire no alla violenza sulle donne e incoraggiare le vittime a segnalare gli abusi subiti.

Durante l’iniziativa di lunedì, con il coinvolgimento dei cittadini, il Maestro Enzo Failla, della Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali), ha tenuto delle esercitazioni pratiche sul Metodo Globale Autodifesa personale MGA. Il Maestro Failla collabora con le Sezioni Giovanili della Fiamme Oro di Catanzaro e Lamezia Terme.