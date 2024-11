Il Premio Letterario Nazionale “Publio Virgilio Marone” conferito al Liceo Coreutico “Campanella Fiorentino”

Condividi

Il Premio Letterario Nazionale “PUBLIO VIRGILIO MARONE”, quest’anno alla V edizione, ha proclamato vincitore della sezione “Scuole Secondarie di Secondo Grado” il Liceo Coreutico “Campanella Fiorentino” diretto dalla Dott.ssa Susanna Mustari.

Il lavoro che la Giuria ha ritenuto premiare è “Calabria segreta” delle Classi II, III e IV dell’Indirizzo coreutico, coordinate dalla Prof.ssa Licia Di Salvo, un progetto frutto di un percorso laboratoriale sul testo poetico.

Un’indagine attenta sulla Calabria, sui suoi paesaggi meravigliosi, ma intrisi di debolezze infinite, una terra a cui non mancherebbe nulla se non la voce unanime di riscatto.

“Abbiamo voluto cantare la Calabria in versi, i suoi segreti nutriti di bellezza e dolore, alla riscoperta del sentimento di identità verso le nostre radici, la storia delle tradizioni, ma anche la fragilità dei roghi estivi, dei naufragi costanti, degli abbandoni”, commentano gli studenti vincitori.

Dal disastro di Cutro al ruolo della donna che ha lottato per la sua emancipazione, dalla Natura nei suoi svariati paesaggi, alle peculiarità gastronomiche: luci e ombre che appartengono in modo indissolubile alla Terra di Calabria.

La cerimonia di premiazione, si è svolta nella mattinata di sabato 23 novembre nella prestigiosa Sala Radio dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli.

L’intento del Premio Letterario, che in questi ultimi anni è diventato un punto di riferimento nel panorama delle iniziative culturali di carattere nazionale, è proprio quello di valorizzare le varie espressioni letterarie e rendere omaggio al genio di Virgilio come massimo autore della Letteratura latina, ma anche artefice di uno struggente dialogo con la Natura, capace di comunicare il dramma dell’esistenza in un processo di umanizzazione, oltre chel ’amore verso l’Italia tutta.

“Il tema della Natura, della sua sostenibilità e cura diventano quanto mai attuali e doverosi da trasmettere ai nostri studenti, futuri cittadini di domani”, afferma con orgoglio la Dirigente Mustari “e il testo poetico può egualmente denunciare e indicare nuove rotte, attraverso un linguaggio nobile che rappresenta una scelta coraggiosa, di lucida analisi, invitando gli studenti ad abbracciare una ricerca più profonda e introspettiva”.

Il riconoscimento nazionale conferma ancora una volta il lavoro e la dedizione profusa dai docenti del Polo Liceale “Campanella Fiorentino”, che in un servizio infaticabile, costruiscono menti pensanti e capaci di credere in un futuro di bellezza.