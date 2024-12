Lamezia, Babbo Natale in Moto 2024, ieri il Pranzo Solidale alla Caritas Diocesana, in programma altre iniziative

Condividi

Si è svolta ieri Domenica 1 Dicembre, la prima attività ufficiale dell’edizione 2024 di “Babbo Natale in Moto”, un evento che combina tradizione, solidarietà e sensibilizzazione. Il Pranzo Solidale presso la Caritas Diocesana ha dato il via a una serie di iniziative che accompagneranno la comunità fino al grande evento finale del 15 dicembre, con la parata “Babbo Natale in Moto”.

Organizzato dal gruppo promotore I Compatti, in collaborazione con Calabria Evolution Kart Lamezia e con il patrocinio del Comune di Lamezia Terme, l’iniziativa ha l’obiettivo di diffondere lo spirito natalizio e sensibilizzare su temi cruciali come la sicurezza stradale, l’inclusione e la solidarietà.

La giornata di ieri presso la Mensa Caritas è stata un momento di grande condivisione e sostegno, durante il quale sono stati serviti pasti caldi a chi ne ha più bisogno. Il prossimo appuntamento è fissato per il 3 Dicembre, con il Compleanno del gruppo I Compatti, occasione in cui sarà presentato l’ICE Tag, un dispositivo innovativo per la sicurezza personale in situazioni di emergenza,

confermando l’impegno dell’iniziativa verso il benessere della comunità.

Come annunciato durante la Conferenza Stampa del 28 Novembre presso la Sala Consiliare, le iniziative proseguiranno con un calendario ricco di appuntamenti:

9 Dicembre 2024: una giornata dedicata ai bambini e ragazzi dell’associazione Lucky Friend e dell’associazione Il Girasole.

• 11 Dicembre 2024: visita al Reparto Pediatrico e Psicoterapeutico infantile dell’Ospedale Giovanni Paolo II, per portare sorrisi ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

Il culmine dell’evento sarà il 15 dicembre, con la tradizionale sfilata di motociclisti in abiti natalizi che attraverserà la città, accompagnata da numerose attività per tutta la comunità, come i primi passi in moto per i più piccoli e le dimostrazioni sulla sicurezza stradale.

Un ringraziamento speciale va al main sponsor Mondo Auto Concessionaria e a tutti gli sponsor che stanno rendendo possibili le attività, tra cui TBK per la grande sensibilità mostrata verso l’iniziativa e il costante impegno verso le attività benefiche, McDonald, Bottega 89, FLX Palestra, Lab Palestra, Alleanza Assicurazioni, Be Race, Silagum, Pubblic Grafic, Autoscuola 2000, Toys Center, Comas, 109 Officine, Ducati 11 Gradi, Centro Specialistico Isabella, Trainer Lab, Burgheria, Fly Fisher. Un ringraziamento poi ai partner tecnici: Falvo Comunicazione, Pubblimmagine Group, e l’Ufficio Problemi Sociali, Lavoro, Giustizia e Pace della Diocesi di Lamezia Terme.

Si invita tutta la cittadinanza a partecipare, non solo al grande evento del 15 dicembre, ma anche alle attività che lo precedono, per vivere insieme il vero spirito del Natale, fatto di condivisione, solidarietà e speranza.