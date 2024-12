La Raffaele Arpaia Lamezia batte Bisignano e balza in vetta

Condividi

Incontro ad alta quota quello disputato domenica 1 dicembre al Palasparti di Lamezia Terme. La Raffaele Arpaia Lamezia, seconda in classifica, ospitava la Bisignano Group capolista.

Ne è nata una sfida avvincente, giocata ad armi pari soprattutto nei primi due set. Il primo soprattutto è stato giocato punto a punto dalle due squadre, con i padroni di casa che riescono a piazzare la zampata finale e vincere per 25-23. Nel secondo la Raffaele prende subito un vantaggio che mantiene per tre quarti di set, ma nel finale, complice un calo di tensione, Bisignano riesce a conquistare il parziale ai vantaggi.

Meno combattuti ma non per questo meno affascinanti gli ultimi due set dove la Raffaele entra determinata e blocca tutti gli attacchi dei cosentini, chiudendo per 25-15 e 25-14.

Conquistata la vetta adesso un nuovo duro match, contro la co-capolista Letojanni sabato prossimo in Trinacria.

A fine match mister Torchia dichiara: “un altro passo in avanti in un campionato equilibrato dove ogni squadra reciterà la propria parte. Una serata a tinte forti per ciò che attiene la presenza del pubblico e che rende il palasparti suggestivo. Al pubblico vanno i nostri più sinceri ringraziamenti, per quel che riguarda la squadra come noto non c’è tempo di respirare che domenica si rigioca a Letojanni ”