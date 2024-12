Lamezia, presentato a Palazzo Greco Stella “Meraki e le Scarpe Rosse”

Condividi

Uscito in tutte le librerie dall’8 novembre, e presentato a Milano a Casa di Alda Merini il 25 novembre, a Bookcity Milano il 14 novembre e da Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele sempre a Milano il 21 novembre, domenica scorsa, nel corso di un evento privato a Palazzo Greco Stella “Meraki e le Scarpe Rosse”, è stato presentato dall’autrice Caterina Misuraca insieme alla stilista, padrona di casa, Elena Vera Stella.

Un albo illustrato per bambini dai 7 anni: disegni e parole unite con sensibilità per una favola moderna sull’importanza del rispetto dell’altro, del rifiuto di ogni tipo di violenza di genere, del pieno significato di sentimenti come l’Amicizia e l’Amore.

L’avventura di Meraki si sviluppa in una città grigia dove sono misteriosamente scomparse le bambine!

Il protagonista Meraki unimpegno baule, tante scarpe rosse al suo interno, e da Meraki incontrerà nel suo viaggio di consapevolezza, sette figure femminili immaginarie, ciascuna con la sue scarpe rosse, ognuna emblema di una storia: dalla Timidezza alla Gelosia, dalla Paura all’Amore.

L’idea del libro nasce a seguito della preziosa esperienza di un percorso laboratoriale che le autrici hanno attuato con le scuole italiane dopo la pubblicazione del loro primo testo, La Bellezza salverà il mondo. Venti storie di donne ecocreative per un futuro sostenibile (Navarra Editore).

Il libro MERAKI E LE SCARPE ROSSE sarà presentato nuovamente a Lamezia Terme durante un evento pubblico in data 2 gennaio 2025 sempre a Palazzo Greco Stella alle ore 18.00.

Per seguire le autrici: profilo Instagram @missione_fantastica