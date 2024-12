Lamezia, una serata per Igor Colombo, la 5 D dell’Einaudi si ritrova dopo trent’anni

Condividi

A distanza di trent’anni esatti si sono ritrovati gli studenti della classe 5 D dell’istituto commerciale e turistico Luigi Einaudi di Lamezia Terme.

Una serata di ritrovo svoltasi in un locale cittadino e dedicata all’amico e compagno di scuola dei tempi che furono, Igor Colombo. Un evento gioioso svoltasi con l’intento di fare una sorpresa allo scrittore lametino da un anno in lotta contro una brutta malattia.

E’ stato proprio l’esito poco bello dell’ultimo controllo diagnostico di Colombo a far scattare nei compagni di classe di allora la voglia di ritrovarsi dopo tanti anni e far sentire la vicinanza e l’affetto in un momento cosi delicato e duro per lui. Alla fine brindisi e taglio della torta nella quale stava scritta la seguente frase: “Tu sei un guerriero per noi, un campione perché vincerai tu”.

Igor Colombo ha accolto tutto con visibile emozione ed ha ringraziato la rappresentanza di quella che è stata la sua classe nell’anno del diploma. “con l’affetto di amici cosi per il cancro sarà più dura averla vinta su di me”, ha affermato Igor Colombo.