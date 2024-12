“In The Christmas Day”: La Magia del Natale nelle Voci di Jason Mikeh e Yates Nicotera in uscita il 14 dicembre

Condividi

Una fusione di lingue e di emozioni caratterizza *In The Christmas Day*, il nuovo brano natalizio nato dalla collaborazione tra Jason Mikeh e Yates Nicotera. La canzone si distingue per il suo mix bilingue: la prima e la seconda strofa, insieme al ritornello, sono interpretate da Jason Mikeh, mentre l’outro vede protagonista la voce di Yates Nicotera.

Il testo si apre con una melodia avvolgente e un’atmosfera di gioia. Nel ritornello, scritto dal cantautore calabrese Jason Mikeh, si percepisce un senso di leggerezza e speranza:

*”In the Christmas Day, have a merry christmas baby and enjoy, enjoy,enjoy everyday”*

Yates Nicotera, con il suo tocco personale, sposta l’attenzione su una dimensione più intima e malinconica nell’outro. È qui che emerge la frase *“Cerco solo il tuo nome”*, un grido silenzioso che racchiude la speranza di non perdere un amore che sembra sfuggire. Questa frase, posta alla fine del brano, diventa il punto culminante del messaggio emotivo: anche nella paura di un distacco definitivo, il Natale lascia spazio alla speranza di ritrovare quella connessione perduta.

La canzone racconta la storia di due persone che, nonostante un’intensa chimica iniziale, si trovano sull’orlo di diventare estranei. L’artista riflette su un presente pieno di incertezze, immaginando come sarebbe stato trascorrere il Natale insieme, tra abbracci e risate condivise.

*In The Christmas Day* non è solo una celebrazione delle festività, ma anche un invito a riflettere sull’importanza delle relazioni e sulla speranza che il Natale porta con sé. È un brano che unisce allegria e malinconia.

Per la realizzazione:

Video e Montaggio: Samuele Cusato

Testo: Jason Mikeh e Yates Nicotera

Mix e Master: Francesco Bre

Copertina: Onda Marina Music.