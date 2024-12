Lamezia, esperti a confronto su “Contrasto alla violenza di genere e diritti umani” il 10 dicembre al Tribunale

Condividi

Lamezia Terme – In occasione della Giornata Internazionale dei diritti umani, celebrata in tutto il mondo il 10 dicembre, il Soroptimist club di Lamezia Terme ha organizzato l’incontro “Contrasto alla violenza di genere e diritti umani” che si terrà domani martedì 10 dicembre 2024 alle ore15.30 nell’aula “Garofalo” del Tribunale di Lamezia Terme.

L’evento, organizzato in collaborazione con la Camera Penale di Lamezia Terme, dopo i saluti della presidente del Soroptimist club di Lamezia Rachele Iovene e del presidente della Camera penale di Lamezia Terme Renzo Andricciola, vedrà gli interventi dei relatori l’avv. Luca Muglia, già Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale che parlerà delle “Condizioni delle carceri oggi: identità, dignità e diritti fondamentali”; l’avv. Adele Manno vice presidente nazionale del Soroptimist d’Italia che parlerà di “Donne in carcere: una questione di genere”; il dott. Mario Lanzo dirigente del Centro operativo per la sicurezza cibernetica (COSC) della Polizia postale e delle comunicazioni della Calabria che tratterà il tema “Cyber violenza: misure di prevenzione e repressione”.

“Obiettivo dell’incontro – ha spiegato la presidente Iovene – è promuovere e realizzare un’iniziativa di informazione e formazione per fornire maggiori strumenti di conoscenza (sui diritti, sui servizi ai quali poter accedere, sugli interlocutori ai quali rivolgersi) ponendo l’attenzione alla difesa dei diritti umani per tutti. ma anche sostenere una campagna di sensibilizzazione nei confronti di tutta la comunità per contrastare la violenza sotto qualsiasi forma – fisica, psicologica, economica, mediante l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione – e in qualunque luogo essa si presenti, perché costituisce sempre e comunque una violazione dei diritti fondamentali”.

L’evento è accreditato con n.3 crediti formativi professionali dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme e dalla Camera Penale lametina.

L’incontro di domani coincide anche con il “Soroptimist Day”, evento celebrativo dei club, che conclude i 16 giorni di attivismo portati avanti dal Soroptimist club di Lamezia Terme durante i quali sono state realizzate iniziative e azioni di sensibilizzazione nell’ambito della campagna internazionale Orange the World promossa dall’Onu, da UNWomen e dalla Federazione Europea del Soroptimist, contro ogni tipo di violenza e per un futuro senza violenza di genere.