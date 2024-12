Lamezia, Istituto Comprensivo “Nicotera Costabile”, mancano i Vigili a ingresso e uscita, genitori protestano

Condividi

I genitori degli studenti dell’Istituto Comprensivo “Nicotera Costabile” lamentano l’assenza degli Agenti della Polizia Locale negli orari di ingresso e uscita degli alunni al fine di garantire l’incolumità degli stessi.

Nonostante, infatti, la richiesta fatta dal Dirigente Scolastico, Maria Angela Bilotti, al Comando della Polizia Locale, ad oggi permane il problema agli ingressi dei plessi scolastici Kennedy (in via Cupiraggi) e Nicotera (in via G.Porchio). Si parla di oltre 500 alunni.

In un ulteriore reclamo, ci fanno sapere i genitori, la Dirigente ha fatto richiesta, considerato che non è stata mai garantita la presenza continua ed efficace della Polizia Municipale, di dossi stradali artificiali per il rallentamento del traffico stradale in prossimità degli ingressi scolastici del plesso Nicotera di via Giustiniano Porchio (cancello pedonale e cancello carrabile), dato che rappresenta una strada di altissima criticità e pericolosità per i pedoni che transitano su di essa a causa dell’elevato traffico di autoveicoli transitanti, del continuo passaggio di mezzi pesanti come autoarticolati, bus e camion, con conseguenti gravi pericoli per l’intera utenza, come già dimostrato da eventi accaduti e che possono ripetersi in futuro.

Oltre ai dossi è stata fatta richiesta anche di una serie di dissuasori stradali fissi in prossimità del cancello pedonale per evitare che le automobili dei genitori invadano lo spazio antistante a tale ingresso creando situazioni pericolose per l’utenza soprattutto negli orari di uscita degli alunni (sovente capita che tali mezzi attuino manovre di retromarcia azzardate con grave rischio per gli utenti che affollano tale zona).

I genitori, dunque, chiedono a gran voce maggiore sicurezza per i loro figli e si augurano che la situazione possa essere risolta nel breve tempo possibile.