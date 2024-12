Sabato 14 e domenica 15 dicembre due laboratori creativi al Museo Archeologico Lametino

Condividi

Doppio appuntamento al Museo Archeologico Lametino nel fine settimana che sta cominciando. A cura di Marco Matarazzo e del personale del Museo, sabato 14 e domenica 15 dicembre si terranno due laboratori creativi, per grandi e per piccini.

Sabato 14 dicembre alle ore 16.30, riservato a adulti fra i 20 e i 40 anni, si svolgerà il laboratorio “Trova il confronto: ceramica a vernice nera per tutti”. Alla prima fase di accoglienza e di didattica in cui verrà illustrata la ceramica a vernice nera rinvenuta nel corso degli scavi archeologici di Terina, seguirà il laboratorio creativo in cui i partecipanti dovranno trovare il confronto dei frammenti ceramici in esame.

Domenica 15 dicembre, sempre alle 16.30, sarà il momento del laboratorio ludico-didattico dal titolo “Il disegno archeologico delle anfore di Terina”, riservato a giovani utenti dai 10 ai 15 anni. Anche nel laboratorio per i più piccoli, alla prima fase didattica seguirà il laboratorio ludico-creativo in cui i giovani partecipanti saranno chiamati a cimentarsi nel disegno archeologico di orli e puntali di anfore, come dei veri studiosi di ceramica antica.

Per entrambi i laboratori si richiede di portare con sé il materiale da disegno (fogli, matite, forbici, squadrette ecc.).

L’accesso ai laboratori è gratuito ed è richiesta la prenotazione ai seguenti contatti: all’indirizzo e-mail del Museo drm-cal.lametino@cultura.gov.it o al numero di telefono 3351732323.