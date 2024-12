“Reperti sull’albero”, al Museo Archeologico Lametino un nuovo laboratorio per bambini sabato 21 dicembre

Condividi

Proseguono le iniziative del cartellone di “Natale al Museo” al Museo Archeologico Lametino. Sabato 21 dicembre, dalle ore 17.00, il Museo Archeologico Lametino si animerà con un nuovo laboratorio ludico-didattico a tema natalizio dal titolo “Reperti sull’albero”.

Il Museo Archeologico Lametino è impegnato da anni nell’elaborazione di percorsi ludico-didattici dedicati a bambini e ragazzi, coinvolgendoli in maniera attiva nella fruizione del ricco patrimonio culturale che possiede. Ogni reperto archeologico e/o opera d’arte racconta, infatti, una storia e nasconde segreti che possono essere veicolati anche ai più piccoli con i linguaggi e metodi appropriati.

A tale proposito proponiamo per le festività natalizie il laboratorio ludico-didattico dal titolo “Reperti sull’albero”. L’attività, riservata a bambini fra i 5 e 10 anni, vedrà i giovanissimi utenti realizzare con il das, le matite e i pennarelli dei reperti significativi del Museo come decori natalizi da portare a casa e appendere sul proprio albero di Natale.

Nella prima fase, didattica, verranno illustrate ai ragazzi i reperti più significativi e iconici presenti all’interno della collezione archeologica del Museo.

Nella seconda fase, creativa, i ragazzi saranno chiamati a cimentarsi nel disegno e nella realizzazione di alcuni reperti scelti che per l’occasione saranno modellati come decorazioni natalizie da appendere all’albero.

Il laboratorio “Reperti sull’albero” di sabato 21 dicembre sarà a cura del personale ministeriale in servizio presso l’istituto culturale di Lamezia Terme.

La partecipazione al laboratorio creativo è gratuita ed è necessario portare con sé le forbici a punta arrotondata.

È richiesta, infine, la prenotazione ai seguenti contatti: all’indirizzo e-mail del Museo drm-cal.lametino@cultura.gov.it o al numero di telefono 3351732323.