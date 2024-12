Lamezia, proiettato “Collateral Beauty” al parco Impastato per la rassegna “Oltre lo schermo”

Condividi

È stato proiettato il 19 dicembre 2024 al parco impastato di Lamezia Terme alle ore 18, “Collateral Beauty” secondo appuntamento della rassegna “Oltre lo schermo” organizzato dall’associazione Il Vizio di Vivere e non solo.

Il film di David Frankel che vede la partecipazione di Will Smith come attore protagonista è del 2016. Si inserisce in questa rassegna per l’informazione e la consapevolezza delle difficoltà e delle bellezze della vita.

Sono intervenuti Francesco Bilotta, il dottor Francesco Pileggi che ha spiegato di come soprattutto in questo periodo natalizio, la solitudine e la consapevolezza dei problemi negativi si ripercuote sull’individuo.

Marco Ammendola addetto alla comunicazione e rapporti con la stampa dell’associazione, infine, ha dato il senso di come l’associazione, con a capo la presidente Marinella Pucci, voglia affrontare temi sociali anche attraverso le pellicole cinematografiche.