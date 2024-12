Scuola Calcio Acd Lamezia in visita al reparto di Pediatria del San Giovanni Paolo II

Condividi

La settimana che sta per concludersi ha visto la Scuola Calcio ACD LAMEZIA TERME impegnata su diversi fronti.



Tra i campionati di Lega, che hanno coinvolto tutte le categorie, si segnala la visita del Genoa Academy, rappresentata dal coordinatore per la Calabria e la Sicilia ,Mister Tonino Pinto, e dal responsabile delle scuole calcio per la Calabria, Totò Criniti, ex calciatore professionista. Entrambi hanno arricchito, con il loro prezioso bagaglio tecnico, i giovani atleti dell’ ACD Lamezia Terme,sottoponendoli a esercizi mirati alla loro crescita calcistica e personale. All’evento hanno partecipato anche i Mister della società, che hanno accolto con entusiasmo questa opportunità, considerandola un’occasione di crescita professionale e tecnica. In particolare, hanno appreso nuove metodologie di lavoro da mettere al servizio dei propri ragazzi. In linea con il tema della crescita, l’ACD Lamezia Terme ha voluto trasmettere ai suoi tesserati, sostenitori e a tutta la comunità un significativo messaggio di solidarietà e umanità.

Nella giornata del 17 dicembre, accompagnati da Babbo Natale, i dirigenti e lo staff hanno fatto visita ai pazienti ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme.

L’iniziativa benefica ha visto la donazione di un panettone a tutti i pazienti ricoverati nel reparto, portando con sé l’obiettivo di regalare un momento magico, che solo il Natale sa offrire a chi sta attraversando un periodo difficile.

L’ ACD Lamezia Terme, rappresentata dai soci fondatori Pulice Salvatore e Gianni Di Giorgio, si è distinta ancora una volta nella grande e meravigliosa partita della vita, schierandosi a favore della solidarietà e dell’umanità. Questa “rete” segnata a favore del rispetto e del Fair Play ricorda a tutti che i valori come la solidarietà sono molto più importanti di qualsiasi vittoria sul campo di gioco.

Un sentito ringraziamento va al Primario del reparto di Pediatria e al suo staff per aver reso possibile questa bellissima iniziativa.