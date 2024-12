Patto Sociale Lamezia aderisce a iniziativa di Nunnari di creare un nuovo e largo centro cristiano

Condividi

Patto Sociale di Lamezia Terme, per mezzo del suo dirigente avvocato Fernando Nucifero, si associa all’iniziativa avanzata, nel corso della recente presentazione del libro del giornalista Rai e scrittore Mimmo Nunnari “Democristiani”, da Giancarlo Nicotera, presidente del Consiglio Comunale della nostra città e coordinatore regionale del nuovo CDU, e Ruggero Pegna, consigliere comunale e segretario cittadino dell’UdC, di “dar vita per le prossime amministrative al progetto di un nuovo e largo centro cristiano con il coinvolgimento di alcuni dei “pezzi” in cui si è frantumato il partito della Democrazia Cristiana dopo le note vicende di tangentopoli”.

Proposta che “merita rispetto, attenta e ponderata considerazione e che se interpretata nella giusta direzione ed avallata potrebbe trasformare Lamezia Terme in una sorta di laboratorio sperimentale centrista proiettato positivamente nel futuro”.

Noi, spiega Nucifero, “crediamo fermamente in questa lodevole intenzione perché è arrivato il momento di creare con coraggio e forza un’area democratica popolare – cristiana – moderata – al servizio della collettività e di cui Lamezia Terme ha bisogno per scongiurare politiche estremiste”. “Un’ idea, quindi, sottolinea, che è più che mai credibile e fattibile e che riteniamo possa essere anche espressione della volontà di tantissima gente alla quale è doveroso offrire un ruolo centrista di primo piano nelle istituzioni”. Ed allora, conclude l’interlocutore, perché non provarci? “.