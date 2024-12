Lamezia, ex alunni festeggiano con la maestra i suoi 95 anni

Condividi

Dopo 34 anni, grazie anche alla collaborazione della loro ex insegnante di Religione, Ivana Giannini, si sono riuniti in occasione del 95/mo compleanno della loro maestra alla quale hanno regalato, oltre che una inaspettata festa con tanto di torta di compleanno e candelina, anche la sua “santa ragione”, una riproduzione della bacchetta che l’insegnante utilizzava in classe.

Protagonisti di questa sorta di questa “serata nostalgia”, gli ex alunni della sezione B del III Circolo San Teodoro (anni 1985/1990) della maestra Natalina Vescio: Antonio Gigliotti, Antonio Chiaravalle, Vincenzo Mastroianni, Emilio Foligno, Veruska Vena, Antonio Lamberti Gigliotti, Ylenia Pino, Michelina Augusto.

Un vero e proprio “viaggio nel tempo” per questi ex scolari, effettuato insieme a chi li ha guidati negli anni della loro formazione e spensieratezza lasciando in ciascuno un indelebile, tenero ed affettuoso ricordo al punto che nonostante gli impegni familiari e di lavoro, non hanno voluto mancare a questo appuntamento.