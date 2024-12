Lamezia, nasce l’Ufficio del Piano per una Nuova Gestione del Territorio

Condividi

Con l’approvazione della delibera di Giunta Comunale n. 384 del 20 dicembre 2024, Lamezia Terme compie un passo fondamentale verso una gestione più moderna ed efficace del territorio. La creazione dell’Ufficio del Piano e l’introduzione del Sistema Informativo Territoriale (Geoportale) rappresentano una vera e propria rivoluzione per il governo della città, promuovendo un approccio trasparente, dinamico e interdisciplinare.

Ad un anno dall’entrata in vigore del Piano Strutturale Comunale (PSC), il Comune avvia una trasformazione radicale nella pianificazione urbanistica, superando le tradizionali criticità legate all’attuazione dei piani urbanistici. La nuova struttura non solo risponde alle esigenze normative, ma introduce anche strumenti innovativi che garantiscono decisioni più rapide e basate su dati costantemente aggiornati, con un forte impegno verso legalità ed efficienza. L’istituzione dell’Ufficio del Piano segue le direttive della Legge Regionale 19/02, con l’obiettivo di elaborare e gestire la strumentazione urbanistica generale e di dettaglio, oltre a sviluppare programmi complessi per il territorio. Questo ufficio sarà il punto di riferimento per le principali scelte strategiche e urbanistiche, che verranno sottoposte all’approvazione dell’amministrazione comunale. Inoltre, sarà incaricato di gestire il Sistema Informativo Territoriale (Geoportale), aggiornare il quadro conoscitivo e monitorare dati territoriali e ambientali, fornendo dati e servizi agli altri uffici comunali.

Grazie al suo approccio interdisciplinare e intersettoriale, l’Ufficio del Piano coinvolgerà diversi ambiti, come la pianificazione territoriale e urbanistica, la protezione civile, la gestione del patrimonio, la programmazione strategica e la realizzazione di nuove opere. La Giunta comunale potrà nominare una Commissione a supporto dell’Ufficio, che avrà il compito di fornire indirizzi sui piani di qualità, arredo e decoro urbano, oltre a esprimere pareri su progetti edilizi di particolare rilevanza, con un’attenzione speciale alla valorizzazione dei centri storici.

Tra i primi compiti dell’Ufficio del Piano ci saranno la creazione del Registro/Archivio delle procedure perequative, la ridefinizione del perimetro dei centri urbani, la redazione del Piano dei servizi per migliorare le aree standard inadeguate e l’aggiornamento del quadro conoscitivo, caricando sul sistema tutta la pianificazione attuativa, con un focus particolare sulle lottizzazioni private.

La nascita dell’Ufficio del Piano segna un importante obiettivo raggiunto dall’Amministrazione Mascaro, dimostrando una visione lungimirante nella gestione del territorio di Lamezia Terme. Questa nuova struttura non è solo un traguardo amministrativo, ma una promessa di innovazione e trasparenza per il futuro della città, offrendo ai cittadini strumenti e politiche in grado di rispondere alle sfide urbane e ambientali con efficienza e concretezza.