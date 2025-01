Lamezia, oggi il compleanno del vescovo Parisi, gli auguri della comunità diocesana

Condividi

Eccellenza reverendissima,

in occasione del suo compleanno, l’intera Comunità diocesana le porge i più sinceri e affettuosi auguri.

Con profonda gratitudine tutti noi riconosciamo in lei una guida spirituale e un Pastore amorevole, capace di illuminare con la sua parola e il suo esempio di vita il nostro percorso di fede.

Il suo ministero è per tutti noi un segno tangibile della presenza misericordiosa di Dio in mezzo a noi. La sua preziosa testimonianza di fede, di speranza e di carità ci sostiene in questi momenti difficili e complicati della nostra umanità e ci incoraggia a testimoniare sempre con rinnovato impegno, entusiasmo e generosità la comunione e la corresponsabilità dei laici nella missione cristiana.

Possa il Signore, fonte di ogni bene, continuare a conservarla nel suo amore, a sostenerla nel suo ministero episcopale, ricompensandola con abbondanza di grazie e donandole la salute, la saggezza e la forza necessaria per continuare a servire con generosità e dedizione la Chiesa e il popolo di Dio, che le è stato affidato.

Con affetto e devozione filiale, le assicuriamo il nostro costante ricordo nella preghiera.

Alfredo Saladini, presidente Consulta Aggregazioni Laicali Diocesi di Lamezia Terme