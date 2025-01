Lamezia, incidente sul lavoro, muore operaio di 38 anni

Condividi

Un tragico incidente sul lavoro ha avuto luogo a Lamezia Terme, dove un operaio di 38 anni, Francesco Stella, ha perso la vita. L’uomo è caduto da un’impalcatura a sei metri di altezza mentre lavorava in un’azienda di profilati nell’area industriale della città calabrese. La caduta gli ha causato un grave trauma cranico, risultando fatale nonostante i tentativi di rianimazione del personale sanitario del 118.

L’incidente, che si è verificato nella zona industriale di San Pietro Lametino, è il primo decesso sul lavoro registrato in Calabria e in tutta Italia nel 2025. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia, il medico legale e il magistrato di turno, mentre gli ispettori dell’Ispesl stanno svolgendo accertamenti per verificare il rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro. Le cause della caduta sono ancora in fase di indagine.