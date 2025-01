Progetto “Un poster per la pace”: Leo Club e So.San insieme ai bimbi della pediatria di Lamezia

Condividi

LAMEZIA. I soci del Leo Club Lamezia Valle del Savuto, in collaborazione col Centro Logistico So.San “Salvatore Trigona” hanno consegnato i “kit accoglienza” ai bimbi in degenza nel reparto di pediatria dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme.

Oltre ai kit sono state donate anche due poltrone letto destinati ai familiari che assistono i loro bambini in corsia. A fare gli onori di casa la primaria del reparto, dottoressa Mimma Caloiero; a rappresentare le autorità lionistiche l’architetto Carmelo Marzano, responsabile Lion per So.san del Distretto 108 Ya nonché responsabile centro So.San; e il dottor Aldo Vasta, responsabile sanitario centro So.san. A presenziare alla donazione anche la dottoressa Chiara Marzano, presidente del Leo Club Lamezia Valle del Savuto, e il dottor Antonio Grandinetti responsabile Satellite So.san di Fronti.

L’iniziativa si allarga anche al progetto lionistico “Poster per la Pace” che nel prossimo futuro, in diverse occasioni, vedrà protagonisti i soci del Leo Club Lamezia Valle del Savuto che concretizzeranno delle altre manifestazioni benefiche a favore dei bimbi degenti del reparto di pediatria. “Un poster per la pace”, è un concorso che i Lions club di tutto il mondo sponsorizzano, ormai da molti anni, nelle scuole e tra le organizzazioni giovanili. Nello specifico, il concorso 2024/25 ha come tema lo slogan “Uniti come una cosa sola”. “Quando siamo tutti uniti, possiamo fare cose straordinarie – spiegano i responsabili del club service – Quest’anno invitiamo bambini e ragazzi di tutto il mondo a immaginare cosa può accadere quando un gruppo diversificato di persone si unisce intorno a una causa umanitaria o a un obiettivo comune. Immagina un mondo in cui tutti noi siamo uniti come una cosa sola”.

La finalità è, dunque, quella di realizzare dei poster sulla pace “in modo da offrire ai giovani di ogni razza e nazionalità la possibilità di esprimere il loro modo di vedere la pace, offrendo al mondo l’ispirazione tramite l’arte e la creatività”. In questa occasione la presidente del Leo Club Lamezia Valle del Savuto, ha voluto coinvolgere i bambini in degenza nel reparto di pediatria, ottenendo pareri entusiastici e unanimi consensi sia dai genitori dei piccoli pazienti che dagli operatori sanitari impegnati nel reparto.