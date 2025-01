Lamezia, il 25 gennaio il Pellegrinaggio della Famiglia Vincenziana in occasione dei 400 anni di fondazione della Congregazione della Missione

Condividi

La Congregazione della Missione si appresta a vivere un’importante ricorrenza giubilare: i 400 anni dalla fondazione ad opera di San Vincenzo de’ Paoli il 17 aprile 1625.

La Provincia italiana della Congregazione della Missione ha posto in rilievo due date: il 25 gennaio, in concomitanza con la Festa della conversione di San Paolo, in cui indice il pellegrinaggio della Famiglia Vincenziana presente nelle varie realtà regionali e il 27 aprile, prima domenica dopo Pasqua, festa di anniversario dai 400 anni della Congregazione della Missione, con la celebrazione giubilare in ogni chiesa e casa della missione dei padri vincenziani.

Il prossimo 25 gennaio, nella data cara a San Vincenzo perché proprio in quel giorno del 1617, predicando ai contadini nella Francia del nord, comprese che si sentiva chiamato a portare il Vangelo alla povera gente delle campagne, i Missionari Vincenziani d’Italia vivranno il giubileo di fondazione con una serie di importanti iniziative sul territorio, accompagnate dalla realizzazione del progetto, “una casa per tutti”, nell’ambito dell’iniziativa mondiale “delle 13 case”, dell’Alleanza Vincenziana con le persone senza fissa dimora, sull’esempio di San Vincenzo che a Parigi nel 1643 costruì tredici case per i poveri. Le offerte raccolte durante la Celebrazione Eucaristica del 25 gennaio saranno così interamente devolute per sostenere i seguenti progetti dei Missionari Vincenziani italiani: la “casa dei papà” a Catania; il”foyer” per detenuti a Tolmezzo; il progetto: “Ero carcerato e siete venuti a trovarmi” a Scutari.

Il Pellegrinaggio al Santuario di Paravati della parrocchia San Giovanni Battista in sant’Eufemia, Lamezia, si svolgerà sabato 25 gennaio con il seguente programma: alle 08:15 la partenza con ritrovo presso il piazzale della Parrocchia; alle 10 l’arrivo e la Conferenza: “La nascita della Congregazione della Missione”, con lettura di un brano di San Vincenzo de’ Paoli, a cura di Padre Faiver Manosca CM; alle 11 il Sacramento della Riconciliazione; alle 12.30 la Santa Messa presieduta dal parroco, Padre Stefano Seri CM; alle 13. 30 Pranzo al sacco; alle 15 la visita guidata al Santuario; alle 16 il rientro in Parrocchia; alle 18 la Preghiera dei Vespri; alle 18.30 la Santa Messa presieduta da Padre Mario Murgia CM.

Spiega padre Faiver Manosca C.M: “Per vivere questa esperienza di giubilare che il Signore ci sta donando, il 25 gennaio p.v. la parrocchia di S. Giovanni Battista in S. Eufemia a Lamezia Terme si recherà in pellegrinaggio presso il santuario di Paravati. Ogni realtà parrocchiale è stata coinvolta, particolarmente i gruppi della famiglia vincenziana: Volontariato, Associazione Medaglia Miracolosa e Gioventù Mariana. Il programma prevede una conferenza per illustrare com’è nata la Congregazione della Missione, seguirà un momento dedicato alla Riconciliazione e quindi la celebrazione della S. Messa. Al rientro in parrocchia la comunità sarà coinvolta nella preghiera dei Vespri e la solenne celebrazione Eucaristica. Possa il Signore illuminare i nostri cuori e le nostre menti, per vivere in pienezza la bellezza di questo tempo”.

La Penitenzieria Apostolica, a nome del Santo Padre Francesco concede l’indulgenza plenaria ai missionari vincenziani, ai membri della Famiglia Vincenziana, a tutti i fedeli fino al 17 aprile 2026, alle anime del purgatorio, attraverso la nostra preghiera, invocazione alla ss. Vergine Maria e a san Vincenzo de’ Paoli, agli anziani, agli infermi e a tutti quelli che non possono uscire di casa. Per ottenere l’indulgenza occorre: visitare una chiesa Vincenziana, confessarsi negli 8 giorni precedenti o successivi, pregare secondo le intenzioni del Santo Padre cioè recitare secondo le intenzioni del Papa il Padre nostro, l’Ave Maria, il Gloria, recitare il Padre nostro e il Credo e fare la comunione eucaristica. Il motto del Giubileo dei 400 anni della Congregazione della Missione di San Vincenzo de Paoli è: “Rivestitevi dello spirito di Gesù Cristo”.