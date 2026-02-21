Frana sulla SS19 a Colosimi: chiusa la corsia verso Battipaglia e traffico regolato dai movieri

A causa di una frana, è attualmente chiusa la corsia in direzione Battipaglia della strada statale 19 “Delle Calabrie”, al km 316,850, in località Colosimi, in provincia di Cosenza.
Senso unico alternato con movieri
È stato istituito un temporaneo senso unico alternato, regolato da movieri, per consentire il transito in sicurezza
Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura della corsia nel più breve tempo possibile.
