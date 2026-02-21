Blitz del ROS con l’FBI: arresti e sequestri tra Calabria e Stati Uniti

Condividi

‘Ndrangheta, operazione internazionale: sette misure cautelari eseguite dal ROS Carabinieri tra Italia e Stati Uniti

Il 17 febbraio, il Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) dei Carabinieri, con il supporto del Comando Provinciale di Reggio Calabria, ha eseguito un Fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria nei confronti di sette persone ritenute affiliate alla cosca “Commisso” di Siderno e indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione mafiosa, danneggiamento ed estorsione, aggravati dal metodo mafioso.

Contestualmente è stato eseguito il sequestro delle quote sociali di un’impresa edile riconducibile a uno degli indagati.

Il GIP del Tribunale di Locri, pur non convalidando il fermo, ha emesso nei confronti di tutti gli indagati una ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Un’indagine sviluppata in cooperazione con l’FBI

L’attività investigativa si inserisce in un più ampio percorso di cooperazione internazionale tra ROS e FBI statunitense, avviato nel 2019 e proseguito fino al 2025, finalizzato a ricostruire gli assetti della ‘ndrangheta, i meccanismi di funzionamento delle sue articolazioni e le proiezioni operative fuori dalla Calabria, in particolare Stati Uniti e Canada.

Le indagini si sono concentrate sul cosiddetto “Siderno Group of Organized Crime”, definito dalla magistratura canadese come una struttura mafiosa attiva dagli anni ’70 con ramificazioni in Canada, USA e Australia.

La centralità del Locale di Siderno

Gli accertamenti hanno confermato l’esistenza e l’operatività del Locale di ‘Ndrangheta di Siderno, la sua posizione centrale nelle dinamiche criminali internazionali, l’esistenza della ‘ndrina di Contrada Mirto e la primazia del ramo “Scelti” della cosca Commisso.

Le acquisizioni negli Stati Uniti

Di particolare rilievo le evidenze raccolte sul territorio statunitense.

È stato infatti indagato un soggetto, residente negli USA, ritenuto membro della struttura organizzativa della cosca Commisso, dirigente della proiezione operante ad Albany (New York) e il punto di raccordo tra Siderno, Stati Uniti e Canada.

Secondo gli investigatori, questi avrebbe svolto un ruolo di collegamento informativo e logistico tra le varie articolazioni della cosca, curando anche i rapporti con altre organizzazioni criminali attive tra Italia e Stati Uniti.

Presunzione di innocenza

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari.

Tutti i soggetti coinvolti devono considerarsi presunti innocenti fino a sentenza definitiva di condanna.