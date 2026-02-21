Violenza domestica: tre uomini sotto Sorveglianza Speciale nel catanzarese

Condividi

Nei giorni scorsi il Tribunale di Catanzaro ha emesso tre misure di Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, accogliendo le proposte formulate dal Questore di Catanzaro sulla base dell’attività istruttoria svolta dalla Sezione Misure di Prevenzione della Divisione Polizia Anticrimine.

Le misure sono state adottate nei confronti di tre uomini ritenuti socialmente pericolosi e gravemente indiziati di maltrattamenti nei confronti di familiari, conviventi o ex conviventi, in alcuni casi anche alla presenza di figli minori.

I provvedimenti

46enne residente a Badolato (CZ)

Il Tribunale ha valutato una condotta definita particolarmente grave e reiterata nei confronti della moglie e del figlio minore, anche dopo la separazione.

Dagli atti emergono episodi di violenza fisica e psicologica, insulti e minacce, ritenuti indicativi di una personalità incline ad atteggiamenti aggressivi e abituali.

34enne residente a Borgia (CZ)

L’uomo è stato ritenuto gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti e lesioni aggravate ai danni della moglie convivente.

Nonostante fosse già destinatario del divieto di avvicinamento, avrebbe reiterato comportamenti violenti e vessatori, generando nella vittima un forte stato di paura, con ripercussioni anche sui figli minori.

42enne residente a Montauro (CZ)

Già sottoposto dal 2024 alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e divieto di avvicinamento, è ritenuto responsabile di maltrattamenti sistematici nei confronti della coniuge, anche alla presenza dei figli.

Il Tribunale ha confermato la misura, ritenendo necessario un ulteriore periodo di osservazione alla luce degli elementi che indicano una persistente pericolosità sociale.

Le prescrizioni

Le misure di Sorveglianza Speciale prevedono il divieto di avvicinamento alle persone offese e ai luoghi da esse frequentati, il divieto di comunicare con le vittime attraverso qualsiasi mezzo, la vigilanza rafforzata da parte degli organi di pubblica sicurezza e il ritiro dei documenti validi per l’espatrio.

L’impegno della Polizia di Stato

I provvedimenti confermano la massima attenzione della Polizia di Stato verso i casi di violenza domestica e maltrattamenti in famiglia, invitando a segnalare tempestivamente ogni situazione di rischio o comportamento che possa costituire un campanello d’allarme.