Crotone, SS106 ‘Jonica’ lavori notturni sulla rotatoria ‘Le Spighe’: Anas avvia la pavimentazione per migliorare sicurezza e viabilità

Interventi programmati in orario notturno per ridurre i disagi al traffico: da questa sera fino al 14 luglio restringimento di carreggiata tra il km 248,000 e il km 249,950. La nuova rotatoria punta a potenziare sicurezza, fluidità e accesso alle aree commerciali di Crotone.

Lavori in orario notturno per limitare i disagi.

Nell’ambito dei lavori di realizzazione della nuova rotatoria al km 249,400 della SS 106 “Jonica”, nel Comune di Crotone, Anas ha programmato gli interventi di pavimentazione che saranno eseguiti esclusivamente in orario notturno al fine di agevolare il traffico veicolare e limitare i disagi agli automobilisti. Nel dettaglio, nella fascia oraria notturna dalle ore 20:30 e fino alle ore 6:00 del giorno successivo, a partire da stasera e fino a domani, 14 luglio, sarà in vigore un restringimento di carreggiata dal km 248,000 al km 249,950.

La trasformazione del quadrivio in rotatoria

L’intervento in esecuzione prevede la trasformazione dell’attuale quadrivio in una rotatoria a quattro rami, al fine di potenziare la sicurezza e la fluidità del traffico. I lavori comprendono il rifacimento completo della sovrastruttura stradale, la sistemazione dell’isola centrale e delle opere di finitura, l’adeguamento delle barriere di sicurezza lungo l’asse stradale e all’interno della rotatoria, la completa rivisitazione della segnaletica verticale e orizzontale e il ripristino dell’illuminazione dell’innesto con tecnologia a LED fotovoltaica.

Un nodo strategico per la mobilità locale

L’intervento contribuirà a razionalizzare le manovre di svolta in uno degli snodi viari più rilevanti per la mobilità locale, facilitando l’accesso alle aree commerciali e produttive della zona e migliorando complessivamente la sicurezza della viabilità.