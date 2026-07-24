Diocesi Lamezia, conclusa a Pratora a Tiriolo la festa di Maria Madre della Chiesa

Con la processione per le strade principali di Pratora a Tiriolo, il 19 luglio scorso, si è conclusa la festa in onore di Maria Madre della Chiesa.

Quelli di preparazione alla festa, sono stati caratterizzati, tra le altre cose, dalla peregrinatio nei 4 quartieri principali della comunità parrocchiale con la partecipazione di più sacerdoti, del diacono don Peppino di Tiriolo e dei due seminaristi diocesani, Antimo Arpaia e Lorenzo Colistra.

Dal 17 al giorno della festa domenica si è pregato in chiesa con la partecipazione durante tutto il giorno della festa della bandamusicale Santissimo Salvatore di Gimigliano diretta dal direttore e concertatore Claudio Mangiacasale.

La mattina del 19 luglio, giorno della festa patronale, alle ore 10.30, dopo la recita del Santo Rosario, alle 11 è stata celebrata laSanta Messa.

La giornata si è conclusa con la processione alla quale, tra gli altri, ha presenziato il sindaco, Domenico Greco.

Da segnalare anche la partecipazione degli statuari della Cattedrale di Lamezia Terme, gemellati con quelli di Pratora, e numerosi volontari.