Al Vaglio 2026, la rassegna culturale del quartiere Sambiase di Lamezia torna dal 28 al 31 luglio: libri, cinema, poesia e una mostra dedicata a Giancarlo Siani

Quinta edizione per Al Vaglio, la rassegna che anima il centro storico di Lamezia Terme del quartiere Sambiase con incontri letterari, proiezioni, dialoghi culturali e una mostra a fumetti dedicata al giornalista Giancarlo Siani. Quattro serate all’Atrio Verdi con Musolino, Demarco e Tassoni.

La rassegna culturale nel cuore di Sambiase

Protagonisti della quinta edizione di Al Vaglio – dal 28 al 31 luglio a Lamezia Terme Sambiase – i nuovi libri di Francesco Musolino, Rosy Demarco e Luigi Tassoni. Prevista anche la proiezione all’aperto e a ingresso libero del capolavoro “Nuovo Cinema Paradiso”. Per tutti i giorni della rassegna, presso l’Ecomuseo Luogo della Memoria, è allestita la mostra a fumetti “E lui che mi sorride…”, omaggio a Giancarlo Siani. Dal 28 al 31 luglio 2026 torna Al Vaglio. La quinta edizione della rassegna culturale ideata e realizzata dalla omonima associazione di promozione sociale si svolgerà, come di consueto, nell’incantevole cornice dell’Atrio Verdi, nel centro storico di Lamezia Terme Sambiase. La manifestazione si conferma una delle espressioni culturali più significative nate nel centro storico di Sambiase, costituendo attività cruciale, e coi suoi obiettivi pienamente coerente, del più ampio progetto “Rivivere Sambiase – Sentieri d’arte e cultura nel centro storico”.

Il programma della quinta edizione

La rassegna partirà martedì 28 luglio. Alle ore 21 all’Atrio Verdi protagonisti saranno Francesco Musolino e il suo nuovo libro “Rosso Panarea”. Nel noir mediterraneo edito da e/o, l’autore ci porta a Panarea seguendo un nuovo caso per l’ispettore Giorgio Garbo. Musolino intreccia elementi del giallo italiano ai fatti di cronaca del nostro tempo, immergendosi nelle sottoculture misogine del dark web e riflettendo sul ruolo dei media nella spettacolarizzazione della nera. Ad analizzare il romanzo assieme all’autore sarà Antonio Pagliuso.

Il grande cinema con “Nuovo Cinema Paradiso”

Mercoledì 29 luglio, alle ore 21, l’Atrio Verdi ospiterà la proiezione gratuita all’aperto di “Nuovo Cinema Paradiso”, in collaborazione con Music Art Service. Il film di Giuseppe Tornatore, vincitore del Grand Prix Speciale della Giuria a Cannes e del Premio Oscar come miglior film straniero, rappresenta una delle più intense narrazioni sul rapporto tra memoria, comunità e identità dei luoghi.

Rosy Demarco presenta il suo esordio letterario

Giovedì 30 luglio, alle ore 21, arriverà l’esordio letterario di Rosy Demarco con “Il dolore degli altri”, romanzo psicologico pubblicato da Castelvecchi. Un’opera lucida e spietata, permeata da un costante senso di allarme emotivo. Demarco dialogherà con Sabrina Pugliese ed Emanuela Stella, mentre le letture saranno affidate all’attrice Annalisa Insardà, protagonista dell’opera teatrale “Fortunata di Dio”.

Luigi Tassoni chiude la rassegna con un saggio dedicato a Lorenzo Calogero

Venerdì 31 luglio, alle ore 21, Luigi Tassoni presenterà “Gli infiniti di Lorenzo Calogero”, un volume che raccoglie oltre quarant’anni di studio sul poeta calabrese. Tassoni converserà con Salvatore Giuseppe Di Spena, con interventi di Nino Cannatà, regista, scenografo ed editore.

La mostra dedicata a Giancarlo Siani

Tutti i giorni della rassegna, dalle ore 19 alle 21, sarà visitabile la mostra a fumetti “E lui che mi sorride…”, dedicata al giornalista Giancarlo Siani, ucciso dalla camorra nel 1985. Il progetto, inaugurato durante Trame.15, segna l’avvio di una co-progettazione fra Al Vaglio e Trame.

Partner e sostegno istituzionale

La quinta edizione di Al Vaglio è organizzata dall’Associazione Al Vaglio con partner Baleno e Intendo e il patrocinio gratuito del Comune di Lamezia Terme. Partner culturali sono Glicine rivista, Compagnia Teatrale Vacantusi, Music Art Service, Ubik Librerie e LameziaTerme.it. Il progetto è co-finanziato con risorse PAC 2014/2020 – Az. 6.8.3.