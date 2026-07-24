Vigor Lamezia, doppio colpo di mercato: arrivano Provazza e Simonetta. Il club annuncia anche tre nuove abilitazioni FIGC

Il DS Ramondino piazza due innesti di qualità assoluta: l’esterno classe 2003 Alessandro Provazza e il regista 2002 Diego Simonetta. Intanto Augello, Ramondino e De Rito ottengono l’abilitazione FIGC per operare anche nei campionati professionistici.

Due nuovi innesti per alzare il livello tecnico della rosa

Prosegue senza sosta il mercato della Vigor Lamezia. Il Ds Ramondino regala alla piazza due profili di grande livello capaci di innalzare il tasso tecnico della rosa. Ecco: Provazza e Simonetta. Il primo, ala d’attacco ’03, giovanissimo ma con già all’attivo oltre 100 presenze complessive tra Serie C e Serie D (maturate con le maglie di Reggina, Vis Pesaro e Nuova Igea Virtus). Giocatore brevilineo, estroso, dotato di una velocissima accelerazione palla al piede, Provazza rappresenta l’arma perfetta per spaccare le partite e garantire imprevedibilità all’attacco lametino.

Le chiavi del centrocampo affidate a Diego Simonetta

Per le chiavi del centrocampo, invece, la scelta del DS Ramondino è caduta su Diego Simonetta. Il mediano e regista 2002 arriva a Lamezia con un pedigree di primissimo ordine, essendosi formato nei prestigiosi settori giovanili di Sassuolo e SPAL. Reduce da un’importante ed entusiasmante esperienza in Serie D tra le fila della Scafatese, Simonetta porta in dote visione di gioco, tempi di inserimento e una grande intelligenza tattica, elementi indispensabili per dettare i ritmi della manovra e dare geometrie al centrocampo. Alessandro e Diego benvenuti in biancoverde.

Tre dirigenti biancoverdi ottengono l’abilitazione FIGC

La Società, infine, è orgogliosa di annunciare che il dirigente Enzo Augello, il DS Ramondino e il Segretario Generale Alfonso De Rito hanno raggiunto un prestigioso traguardo presso il Centro Tecnico Federale della FIGC. Tale riconoscimento permette loro di ottenere l’abilitazione per l’iscrizione al ruolo di Direttore Sportivo e di poter operare, così, anche nei campionati professionistici. Tutto ciò arricchisce notevolmente le competenze all’interno della famiglia biancoverde, portando un grande valore aggiunto e sicuri benefici per il futuro del club.