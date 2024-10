Incidente stradale nel cosentino, un morto e un ferito

Condividi

Questa mattina una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Cosenza, Distaccamento di Rende, é intervenura nel comune Roggiano Gravina ( SP 123 km 4) per incidente stradale. Due le autovetture coinvolte una Alfa Romeo 159 ed una Fiat Punto.

Deceduto il conducente della Fiat Punto, ferito il conducente dell’altro veicolo.

Intervento dei vigili del fuoco, al momento, è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Si attende sul magistrato e medico legale.

Sul posto personale sanitario del Suem118 e carabinieri per gli adempimenti di competenza. Strada chiusa al traffico sino al termine delle operazioni di soccorso.