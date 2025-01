Lamezia, morte operaio, Procura apre inchiesta

Condividi

La Procura di Lamezia Terme ha avviato un’inchiesta per chiarire le responsabilità in seguito alla morte di Francesco Stella, un operaio di 38 anni, deceduto in un incidente sul lavoro presso lo stabilimento Europrofil, specializzato in prodotti per l’edilizia. L’incidente è avvenuto nell’area industriale di San Pietro Lametino.

Al momento, l’indagine è affidata al sostituto procuratore Giuseppe Falcone, che lavora in coordinamento con il Procuratore Salvatore Curcio. Sono stati disposti il sequestro dell’area coinvolta e l’autopsia sul corpo della vittima, che sarà effettuata dai medici legali dell’ospedale universitario di Catanzaro.

Le indagini sono state delegate al Commissariato di Lamezia Terme e al personale dello Spisal (Servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro) dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. L’obiettivo dell’inchiesta è verificare se nel cantiere siano state adottate tutte le misure di sicurezza per prevenire incidenti.