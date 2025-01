Operaio morto a Lamezia, Pd Calabria vicino ai familiari: “Non siano abbandonati”

Condividi

“Non si può ancora morire sul lavoro, tanto più a 38 anni”. È quanto sostiene, in un comunicato stampa, il Pd Calabria, in relazione alla morte sul posto di lavoro dell’operaio Francesco Stella, avvenuta a Lamezia Terme.

“Siamo addolorati – continuano i dem calabresi – per questa ennesima tragedia. Ci auguriamo che si faccia presto verità e giustizia ed esprimiamo vicinanza ai familiari della vittima del tragico episodio, con la speranza che non siano abbandonati dalle istituzioni”. “È urgente affrontare il problema – sottolineano i dem – della sicurezza nel lavoro con norme e strumenti adeguati, anche considerato che, in rapporto alla popolazione, la Calabria è tra le regioni più coinvolte dal fenomeno delle morti bianche, che deriva da un capitalismo sempre più incosciente, colpisce la vita di intere famiglie e – conclude la nota del Pd Calabria – ne compromette il futuro”.