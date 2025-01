Incidente stradale a Steccato di Cutro, un morto e un ferito grave

Condividi

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Crotone è intervenuta sulla SS106 all’altezza di Steccato di Cutro per incidente stradale.

Nel sinistro coinvolte due autovetture una Fiat Panda ed una Lancia Y. Deceduto il conducente della Fiat Panda e ferito grave l’altro conducente che veniva estratto dalla vettura ed affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera di Catanzaro. Il tratto di strada interessato dal sinistro chiuso in ambedue i sensi di marcia sino al termine delle operazioni di soccorso. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale