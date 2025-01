Lamezia celebra la decima Mostra Intersociale di Avicoli e Colombi Ornamentali: un viaggio gratuito tra natura, tradizione e bellezza

Condividi

Questa mattina, a Lamezia Terme, è stata inaugurata la decima edizione dell’evento dedicato agli avicoli e colombi ornamentali, organizzato dall’Associazione As.C.Av., presieduta da Giovanni Mastrandrea, con Antonio Villella come responsabile per la sezione colombi. L’evento, che si terrà il 25 e 26 gennaio 2025 nella palestra comunale dell’Istituto Agrario in via Savutano 26, ha visto la partecipazione di numerosi appassionati e autorità locali.

All’apertura erano presenti il sindaco di Lamezia Terme, l’avvocato Paolo Mascaro, la dirigente scolastica dell’IIS L. Costanzo, la dottoressa Maria Francesca Amendola, e l’assessore Lusia Vaccaro, che hanno espresso grande entusiasmo per questa iniziativa. Nel loro intervento, hanno sottolineato l’importanza di eventi come questo nel promuovere il territorio, valorizzare le tradizioni locali e sensibilizzare la comunità, in particolare i più giovani, sull’importanza della biodiversità. Il sindaco Mascaro ha evidenziato come il legame tra cultura, educazione e tutela dell’ambiente rappresenti una risorsa fondamentale per lo sviluppo della comunità. La dirigente Amendola ha sottolineato il ruolo educativo di un’iniziativa che non solo avvicina i ragazzi al mondo naturale, ma stimola anche la curiosità e la consapevolezza. L’assessore Vaccaro, dal canto suo, ha elogiato l’impegno dell’As.C.Av. nel creare una rete di passione e conoscenza che arricchisce il tessuto sociale e culturale del territorio.

La manifestazione è iniziata in un clima di festa, con il suono di tamburelli e organetti che hanno accolto calorosamente i primi visitatori, creando un’atmosfera di autentica tradizione calabrese. Questo appuntamento va oltre il semplice esporre animali: è un tributo alla dedizione e all’amore per la natura, un viaggio in un universo di bellezza e unicità che cattura l’attenzione di grandi e piccoli.

I visitatori possono ammirare splendidi esemplari di galline dalle caratteristiche sorprendenti, come le Moroseta, conosciute per il loro piumaggio morbido e setoso, e colombi ornamentali dai colori cangianti che sembrano dipinti dal pennello di un artista. La sezione curata da Antonio Villella, responsabile per i colombi, offre una varietà straordinaria di esemplari, con razze rare e dettagli unici che conquistano al primo sguardo. Non mancano, inoltre, gli anatidi rari dell’Allevamento Poggio di Ponte, veri e propri gioielli della natura, che arricchiscono ulteriormente l’evento.

La competizione, uno dei momenti più attesi, vedrà una giuria esperta valutare gli animali esposti, proclamando i migliori esemplari per razza e assegnando i prestigiosi premi “Best in Show” ai sei migliori animali assoluti. I vincitori riceveranno coccarde e premi generosi messi a disposizione da River Systems, partner fondamentale dell’iniziativa.

Uno degli obiettivi principali dell’evento è avvicinare anche i più piccoli a questo affascinante mondo. La possibilità di osservare da vicino animali così speciali, di toccare una piuma soffice o di scoprire le peculiarità di una razza rara rappresenta un’esperienza indimenticabile per i bambini, capace di ispirare in loro curiosità e rispetto per la natura.

L’ingresso è gratuito, un gesto che vuole rendere questa esperienza accessibile a tutti, permettendo a chiunque di lasciarsi incantare dalla bellezza e dalla varietà di questo mondo straordinario.

L’Associazione As.C.Av., con Giovanni Mastrandrea alla guida, conferma il proprio impegno nella tutela e valorizzazione delle specie avicole e ornamentali, invitando tutti a scoprire e condividere una passione che arricchisce il legame con la natura. Per chi lo desidera, è possibile tesserarsi con l’associazione per partecipare a future esposizioni e attività, entrando a far parte di una comunità che condivide valori di rispetto, cura e dedizione.

In un’atmosfera resa ancora più magica dall’entusiasmo e dalla partecipazione della comunità, questo appuntamento rappresenta non solo un’occasione di scoperta e meraviglia, ma anche un importante momento di crescita collettiva, capace di trasmettere il valore della biodiversità e l’importanza di preservare la bellezza del mondo che ci circonda.