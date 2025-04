Condividi

Ieri sera è scoppiata una rissa tra un gruppo di tifosi del Sambiase e della Vigor Lamezia, reduci questi ultimi dai festeggiamenti in città per la promozione della squadra in serie D. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri e i dovuti accertamenti, e probabilmente ci saranno dei provvedimenti nei confronti di coloro che sono stati identificati dai militari intervenuti al momento della rissa.