Forza Italia Lamezia sostiene iniziativa dell’eurodeputata Giusi Princi contro i femminicidi

“Basta femminicidi!!! Eccellente iniziativa dell’Eurodeputata Giusi Princi, sulla emergenza femminicidi che continuano a segnare tragicamente il nostro presente, dimostrando che la strada verso la parità e la sicurezza per le donne è ancora lunga.

Allo scopo, l’europarlamentare calabrese, On Princi, “una voce anche per le donne”, ha sottoposto un’interrogazione scritta alla Commissione europea, per chiedere fondi destinati alla prevenzione della violenza di genere nell’ambito della nuova Roadmap per l’Uguaglianza di Genere, insistendo a che siano previsti ulteriori stanziamenti.

A questo si lega lo sviluppo dell’intelligenza artificiale Made in Europe, per avviare sistemi di videosorveglianza basati sull’Intelligenza Artificiale, che permettano di segnalare tempestivamente episodi di violenza alle forze dell’ordine nel rispetto della privacy, attivandosi solo in situazioni di emergenza.

Ovvero nel caso di femminicidi avvenuti in strada, le registrazioni delle telecamere di sicurezza hanno spesso fornito elementi chiave per individuare i colpevoli. Quindi investimenti mirati e preventivi.

Il grido deve essere comune, forte assordante: basta femminicidi, porre in essere tutele preventive e condanne esemplari.

Così in una nota SALVATORE De Biase, Coordinatore Forza Italia Lamezia ed ENZA Aloe Segretaria provinciale Azzurro Donna.