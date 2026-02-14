Ferrovie della Calabria: danni dal maltempo, attivati interventi e servizi sostitutivi

Condividi

Ferrovie della Calabria al lavoro per la messa in sicurezza delle linee. “Danni dovuti alla fragilità del territorio, nessuna responsabilità diretta. Attivati interventi e servizi sostitutivi”.

In seguito ai disagi causati dall’ondata di maltempo che ha colpito duramente la Calabria nelle ultime ore – in particolare l’area di Decollatura, dove si è verificata l’esondazione del fiume Amato nelle zone del Raventino e del Savuto – Ferrovie della Calabria Srl esprime vicinanza alle comunità colpite e chiarisce l’impatto dell’evento sulla propria rete.

L’azienda sottolinea che i danni riscontrati lungo la linea riflettono l’oggettiva fragilità idrogeologica del territorio e non sono riconducibili a responsabilità dirette della società.

Interventi tecnici e monitoraggio del territorio

Non appena le condizioni meteo lo consentiranno, il personale tecnico di Ferrovie della Calabria — già operativo lungo tutta la linea — interverrà per mettere in sicurezza i tratti danneggiati e ripristinare la piena funzionalità dei collegamenti, compatibilmente con i lavori di potenziamento in corso previsti dagli investimenti PNC.

Parallelamente, l’azienda coordinerà le necessarie verifiche con gli amministratori locali per un monitoraggio condiviso del territorio.

Servizi sostitutivi per garantire la continuità del trasporto

Per assicurare la continuità del servizio, Ferrovie della Calabria garantirà, laddove necessario e logisticamente possibile, il trasporto tramite mezzi sostitutivi.

L’azienda: “Evento circoscritto, lavori di potenziamento fondamentali per la sicurezza”

«L’evento, seppur di rilevante intensità, resta circoscritto ad alcune aree. Confidiamo in un rapido miglioramento delle condizioni meteorologiche per riprendere a pieno regime i lavori di potenziamento della linea attualmente in corso» afferma l’azienda.

Tali interventi rappresentano un contributo concreto alla messa in sicurezza del territorio, confermando l’impegno di Ferrovie della Calabria non solo nel miglioramento dell’infrastruttura e del servizio, ma anche nel supportare la resilienza delle aree colpite.

Appello alla collaborazione istituzionale

In uno spirito di collaborazione, l’azienda invita tutte le parti coinvolte a evitare sterili contrapposizioni e a lavorare insieme per risolvere le criticità.

La Regione Calabria, in sinergia con il Governo, ha già previsto la richiesta di risorse per sostenere i territori colpiti, anche in relazione a precedenti eventi calamitosi.

Massimo impegno per il ritorno alla normalità

Ferrovie della Calabria ribadisce la propria piena disponibilità e il massimo impegno a supporto dei territori colpiti, per superare l’emergenza e tornare alla normalità nel più breve tempo possibile.