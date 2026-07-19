Crotone, maxi controlli della Polizia di Stato: sospesa un’attività commerciale per gravi carenze igienico-sanitarie

Operazione straordinaria disposta dal Questore Panvino: 736 persone identificate, 381 veicoli controllati, verifiche su soggetti sottoposti a misure restrittive e sequestro di 81 kg di alimenti privi di tracciabilità. Sospesa un’attività commerciale per condizioni igieniche non conformi.

Crotone: la Polizia di Stato effettua raffica di controlli e sospende un’attività commerciale per carenze igienico-sanitarie.

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha disposto un imponente servizio nella città di Crotone, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale dell’Anticrimine, dell’Ufficio Immigrazione, dell’Ufficio di Gabinetto, della Polizia Amministrativa, della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali. I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione sono i seguenti: nr. 736 persone identificate, di cui 148 con precedenti; nr. 381 veicoli controllati; nr. 38 controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale; nr. 29 posti di controllo; nr. 4 sanzioni al Codice della Strada; nr. 1 attività commerciale controllata; nr. 1 sanzione amministrativa elevata per un valore di 5.164,00 euro.

Controlli su soggetti sottoposti a misure restrittive e attività dell’Ufficio Immigrazione

Il personale della Divisione Anticrimine ha posto l’attenzione su nr. 30 persone sottoposte a limitazione della libertà personale, di cui nr. 18 sottoposti agli arresti domiciliari e nr. 12 sottoposti alla detenzione domiciliare per reati commessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai sorvegliati speciali. Nell’occasione è stato notificato un provvedimento di Avviso Orale emesso dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, nei confronti di un soggetto condannato per reati contro il patrimonio. Il personale dell’Ufficio Immigrazione ha identificato nr. 24 cittadini extracomunitari, risultati regolari sul territorio nazionale, e ha effettuato minuziosi controlli sulle dichiarazioni di ospitalità in loro favore.

Polizia Stradale e Polizia Ferroviaria: verifiche su arterie principali e aree sensibili

L’attività di prevenzione ha interessato anche le strade statali, ove la Polizia Stradale ha identificato nr. 43 persone, di cui nr. 7 risultati positivi in banca dati, e ha controllato nr. 32 veicoli. Contestualmente sono state elevate nr. 4 sanzioni al Codice della Strada per il mancato utilizzo della cintura di sicurezza, per un totale di nr. 20 punti decurtati. La Polizia Ferroviaria ha posto l’attenzione sulle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie cittadine ove ha identificato nr. 72 persone, di cui nr. 17 con precedenti, e ha controllato nr. 43 veicoli.

Sospesa un’attività commerciale per gravi carenze igienico-sanitarie

Particolarmente significativa l’attività svolta dalla Polizia Amministrativa, che, insieme al personale dell’Ufficio Immigrazione e dell’Ufficio di Gabinetto, ha sottoposto a controllo amministrativo un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, con annesso esercizio di vicinato per la vendita di prodotti di genere alimentare e non alimentare. Durante il controllo sono emerse gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. Per questo motivo è stato richiesto l’intervento dell’Azienda Sanitaria Provinciale (servizio veterinario e servizio igiene), che hanno disposto il sequestro amministrativo di kg. 81 di prodotti alimentari – tra vegetali, prodotti ittici e carne – privi della documentazione sulla tracciabilità. L’esercizio dell’attività è stato sospeso fino al ripristino delle minime condizioni igienico-sanitarie. Da ultimo, il personale della Squadra Amministrativa ha sanzionato la titolare dell’attività commerciale per aver svolto l’esercizio di vicinato in assenza della prescritta SCIA (p.m.r. € 5.164,00) e ha inoltrato segnalazione al Sindaco del Comune di Crotone per l’emanazione del provvedimento di cessazione immediata dell’attività.

Controlli anche sul litorale e nelle aree turistiche

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio, unitamente alle pattuglie appiedate sul lungomare cittadino, sul litorale di Cirò Marina e di Le Castella hanno identificato nr. 553 persone, di cui nr. 124 con precedenti, e hanno controllato nr. 302 veicoli, oltre ad effettuare controlli domiciliari a n. 8 persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.