San Mazzeo si prepara per la prima edizione della Festa del Vino 2024

Condividi

Il 9 novembre, a partire dalle ore 16.30, il suggestivo borgo di San Mazzeo, frazione di Conflenti, sarà teatro della prima edizione della Festa del Vino. L’evento si svolgerà in contrada Coscaro, un luogo che per l’occasione si trasformerà in una passerella di sapori e tradizioni, con il vino locale a fare da protagonista.

Organizzata dai ragazzi del servizio civile assunti in servizio sul territorio comunale di Conflenti dalle associazioni Centro Studi Futura e Una Voce tante Voce, la manifestazione è pensata per coinvolgere tutta la comunità, dai più piccoli ai più grandi. Sarà un’occasione per riscoprire insieme le radici culturali e agricole del territorio, dove la viticoltura ha sempre avuto un ruolo di primo piano.

Il vino locale, simbolo di convivialità e abbondanza, sarà al centro dell’attenzione. Le degustazioni saranno accompagnate da prodotti tipici della tradizione, come le grispelle calde, le caldarroste, e tanta musica popolare che animerà la serata.

Ma non solo vino, per gli amanti della pasticceria, ci sarà anche una gara di torte autunnali, aperta a tutti. I partecipanti potranno portare la propria torta, che verrà giudicata e poi condivisa con l’intera comunità, creando così un’atmosfera ancora più festosa e partecipativa.

La Festa del Vino non sarà solo un evento enogastronomico, ma un’occasione di ritrovo sociale, dove tradizioni e sapori autentici si incontrano per celebrare l’identità del territorio.

Non mancate all’appuntamento del 9 novembre a San Mazzeo, per un brindisi collettivo che promette di riscaldare i cuori e le anime in una serata ricca di gusto e allegria.