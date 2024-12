Lamezia, per “Le Stagioni del libro” il 27 dicembre “Illuminare un po’ l’inferno” di Marco Ceravolo

Condividi

Per gli appuntamenti della rassegna letteraria “Le stagioni del libro” promossa dal Sistema Bibliotecario Lametino, ideata dalla Litweb Ippolita Luzzo e dalla giornalista Maria Chiara Caruso.

Il prossimo appuntamento si terrà giorno 27 Dicembre ore 17:30 presso il caffè letterario Chiostro di Lamezia Terme e vedrà protagonista il ricercatore e saggista Marco Ceravolo. È Postdoctoral Fellow presso il Dipartimento di Italiano dell’Università di Toronto. Ha conseguito il dottorato di ricerca in Italian Studies all’University College Cork (Cork, Irlanda). Le sue ricerche in letterature comparate indagano la deumanizzazione e l’abuso del corpo, utilizzando un approccio interdisciplinare e di genere (ecofemminismo, animal studies, biopolitica). I suoi contributi sono apparsi su riviste scientifiche e di divulgazione.

“Illuminare un po’ l’inferno’’ esplora i punti di contatto tra Dino Buzzati e Anna Maria Ortese attraverso il ventaglio critico degli animal studies e dell’ecofemminismo. Vengono quindi analizzate alcune loro opere letterarie in cui centrale è la presenza del non umano, per restituire, poi, gli imperativi di ordine etico-morale che costituiscono i tasselli chiave dell’operato dei due scrittori, legati da un fervente spirito zoofilo e ambientalista e attivamente impegnati a denunciare la penosa condizione degli animali nei laboratori, negli zoo e nei circhi tramite lettere aperte e svariati articoli di giornale.

