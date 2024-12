Lamezia, presentato in conferenza stampa il Galà della Gratitudine

Condividi

Si è svolta presso la concessionaria BMW Paradiso, sita in località Frasso Bragò a Lamezia Terme la conferenza stampa di presentazione della XV edizione del GALA’ DELLA GRATITUDINE:m.

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale S.I. Television, in collaborazione con Lamezia Europa, Essetv, Globo TV Calabria 1, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme.

In quindici anni di eventi organizzati sono state tantissime le associazioni, gruppi, uomini, donne, imprenditori, artisti, sportivi, operatori della cultura, universitari, premiati.

In conferenza stampa è stato precisato che sono stati gratificati con i premi e la menzione circa 300 lametini nel corso degli anni, questo a dimostrazione del fatto che in città è continuo e costante il fervore nel talento, nella dedizione, passione per il proprio lavoro, passione o hobby.

A presentare il Galà della Gratitudine versione 2024 un ampio parterre con amministratori della città della piana ma anche collaboratori e sponsor dell’evento a partire dall’organizzatore del premio Giovanni De Grazia, Presidente dell’Associazione Culturale S.T. Television con Paolo Mascaro, Sindaco di Lamezia Terme, Luisa Vaccaro, Assessore Sport e Spettacolo Amm. Com. Lamezia, Giancarlo Nicotera, Presidente Cons. Com. di Lamezia, Ferruccio Paradiso, Responsabile Paradiso Group e padrone di casa della location scelta per la conferenza stampa di presentazione, Tullio Rispoli, Dirigente Lamezia Europa, Aquila Maria Vaccaro, Agente Generale Unipol Sai e Patrizia Anania che, per la prima volta, affiancherà il giornalista Paolo Giura nella conduzione del Gala.

Saranno 22 i premiati a vario titolo in questa edizione, ognuno con la sua storia personale, la sua attività lavorativa, sportiva e culturale “tutti, rappresentando un fiore all’occhiello della nostra comunità – ha dichiarato De Grazia – scelti in base ad una commissione di professionisti lametini che, in qualche categoria, ha avuto anche difficoltà a scegliere un nome tra i tanti evidenziati”.

Eccoli i premiati di questa edizione (le motivazioni saranno comunicate il giorno dell’evento):

Stefano Pujia, edicolante

Katia Nero, Presidente Associazione “Per te” Nicolino Mazzocca, Responsabile T&T Royal Lamezia

Roberto Panzarella – Regista

Ilaria Rametta – Insegnante e Coreografa

Giacinto Mancuso – Promoter

Claudio Gullo – Pilota

Associazione Culturale “Lamezia Muse”

Giuseppe Donato – responsabile Lameziaterme.it

Anton Giulio Grande – Stilista

Associazione “Insieme per un defibrillatore”

Vincenzo Costanzo – Imprenditore

Icierre Lamezia

Valeria Lucchino – Laboratorio di Biologia cellule staminali UMG Ca Catan Luana Scaramuzzino – Laboratorio di Biologia cellule staminali UMG Catanzaro

Danila Lento – Imprenditrice

Michele Garo – Imprenditore

Franco Carchedi – Imprenditore

I premi sono stati elaborati dal Maestro orafo Luigi Mungo.

L’appuntamento à per Domenica 29 Dicembre 2024 presso il Teatro Franco Costabile di Lamezia Terme a partire dalle ore 20.30. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.