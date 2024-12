Grande attesa per il Concerto di Natale della “Corale” di Feroleto Antico nella Chiesa della Pietà

Condividi

Grande è l’attesa per il “Concerto di Natale”, dedicato alla memoria di don Azio Davoli, che il Coro polifonico “La Corale” di Feroleto Antico terrà il 27 dicembre sera alle ore19.00 nella Chiesa della Beata Vergine Addolorata di Lamezia Terme.

Il concerto è stato organizzato nell’ambito delle iniziative programmate per le festività natalizie dalla Parrocchia della Pietà guidata da don Emanuele Gigliotti. “Sarà una buona occasione – sottolineano gli organizzatori – per ricordare l’indimenticabile Don Azio Davoli, parroco della Pietà per numerosi decenni, rimasto vivo nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto ed amato, nel 25 anniversariodel suo ritorno alla Casa del Padre avvenuto il 27 dicembre 1988”.

“Sono giorni di grande impegno per la nostra Ensemble –evidenzia il Presidente del Gruppo canoro Antonio Michele Gigliotti – che, attraverso le soavi melodie natalizie, sta portando sollievo presso le case di cure della città della piana e si sta esibendo in questo tempo natalizio in alcune parrocchiedi Lamezia, del lametino e della Calabria”.

Nel corso della manifestazione l’ensemble corale, diretta dal maestro don Pino Latelli coadiuvato all’organo dal maestro Rodolfo Bagnato, proporrà un ricco repertorio di brani intramontabili di musica di ispirazione natalizia, sacra e tradizionale, che vanno dall’ “Adeste fideles” e “Astro del ciel” alla celeberrima “Tu scendi dalle stelle”, a brani classici scelti dalle opere musicali più significative di celebri compositori di tutti i tempi.

Come è noto, “La Corale” di Feroleto, ogni anno regolarmente, grazie alla dedizione dei membri che la compongono, propone i suoi concerti nelle ricorrenze tradizionali religiose e civili, riscuotendo unanimi consensi, e partecipa al concerto che si tiene a Roma ed organizzato dall’Accademia Nazionale Santa Cecilia, nella Basilica di San Pietro, alla presenza del Sommo Pontefice. Il coro, nato per volontà di un gruppo di amici accomunati dalla passione per il canto, opera dal 1988 dando lustro alla città di Feroleto, a Lamezia e all’intera Calabria.