Grande successo del Concerto di Natale tenuto alla Pietà dalla Corale di Feroleto Antico

«Grazie maestro don Pino Latelli e cari Coristi, per averci accompagnato alla grotta di Betlemme attraverso la dolcezza e la tenerezza dei brani natalizi e per aver portato in questa chiesa la luce e la bellezza di un angolo di cielo». Questo il toccante ringraziamento rivolto dal parroco della Pietà don Emanuele Gigliotti al Coro polifonico “La Corale” di Feroleto Antico al termine del Concerto di Natale tenuto ieri sera nello splendido scenario della Chiesa della Pietà di Lamezia Terme, dedicato all’indimenticabile don Azio Davoli nel 26 anniversario della sua morte.

L’evento musicale, che ha visto protagonista il Coro polifonico “La Corale” di Feroleto Antico diretto dal maestro don Pino Latelli e accompagnato all’organo dal maestro Rodolfo Bagnato, ha regalato al pubblico una serata indimenticabile.

L’ensemble canora, nel corso della serata musicale, ha fatto risuonare tra le navate della chiesa la magia del canto corale, creando un’atmosfera di profonda spiritualità con la presentazione di un ricco repertorio di brani intramontabili di musica di ispirazione natalizia, sacra e tradizionale, che vanno dall’ “Adeste fideles” e “Astro del ciel” alla celeberrima “Tu scendi dalle stelle”, a brani classici scelti dalle opere musicali più significative di celebri compositori di tutti i tempi. L’esecuzione dei brani è stata intervallata da alcune apprezzate riflessioni sul Nataleproposte don Pino Latelli, che ha anche presentato la serata musicale.

«Il concerto, che si inserisce nell’ambito delle iniziative programmate per le festività natalizie, – ha sottolineato il Presidente della Corale Tonino Michele Gigliotti – ha avuto il difficile compito di trasferire lo spirito e il calore del Natale attraverso appropriate riflessioni sul natale e l’esecuzione di brani dal sapore natalizio».

Il numeroso pubblico, che ha applaudito con entusiasmo e a lungo le proposte del coro lametino, a conclusione della serata, è stato invitato da don Pino ad unirsi alla Corale di Feroleto Antico con i canti finali “Tu scendi dalle stelle” e “Astro del ciel”.