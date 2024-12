Lamezia, tutto esaurito e applausi calorosi al Teatro Costabile per la compagnia Vercillo

Condividi

Ieri sera, il Teatro Costabile di Lamezia Terme ha fatto registrare il tutto esaurito per lo spettacolo della compagnia Vercillo, che ha portato in scena la commedia “Imbroglio porta Imbroglio”, liberamente tratta da Eduardo De Filippo.

La pièce, una commedia esilarante in due atti recitata in vernacolo lametino, ha conquistato il pubblico con la sua capacità di intrecciare risate, emozioni e riflessioni. Ambientata tra sotterfugi, numeri del lotto e una rete di malintesi, la storia di Don Ferdinando Quagliuolo e della sua famiglia è stata un omaggio alla tradizione popolare calabrese e alla fragilità umana di chi sogna una fortuna improvvisa. Tra il calore delle risate e momenti di tenerezza, il pubblico ha apprezzato una rappresentazione che unisce comicità e introspezione.

Un aspetto che ha ulteriormente arricchito la serata è stata la scenografia, curata nei minimi dettagli e capace di ricreare fedelmente l’atmosfera tipica delle vicende narrate. Merito del componente del gruppo Giuseppe Perisco, anche attore della compagnia, che con il suo impegno ha saputo caratterizzare gli spazi e conferire ulteriore realismo e intensità all’intera rappresentazione.

La compagnia Vercillo si è presentata al pubblico con una formazione rinnovata, accogliendo la nuova entrata Nella Di Giacomo, che ha portato freschezza ed energia alla scena, e salutando con affetto alcuni storici componenti, presenti tra il pubblico, che pur trasferitisi altrove rimangono parte integrante della famiglia teatrale. Nonostante le difficoltà legate ai cambiamenti recenti, la compagnia è riuscita in tempi brevi a riprendere la commedia, adattandola con il calore del vernacolo lametino e con la consueta attenzione alla cura dei dettagli.

Nel ringraziare il pubblico, definito “l’attore più importante di ogni commedia”, il regista ha sottolineato la bellezza del teatro come luogo di condivisione umana e culturale. In particolare, ha celebrato la sacralità del Teatro Costabile, un simbolo per Lamezia Terme e per l’intero territorio, capace di unire persone e tradizioni in un abbraccio universale che attraversa ogni confine.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche all’Associazione Music Art Service, che con il proprio supporto ha contribuito alla realizzazione di una serata perfettamente riuscita e ricca di emozioni.

La serata si è conclusa con un selfie collettivo e l’augurio per un nuovo anno ricco di sorrisi e armonia, nel segno di un teatro che continua a guardare al futuro con entusiasmo e passione. La compagnia Vercillo ha rinnovato il suo impegno per il 2025, con l’intento di regalare emozioni e divertimento a un pubblico sempre più ampio.

Un ringraziamento speciale va a tutti gli spettatori che hanno condiviso questa serata indimenticabile, confermando ancora una volta il potere del teatro di creare momenti unici e significativi.