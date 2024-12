Lamezia, magia al Grandinetti con il Benedict Gospel Choir

Condividi

Sabato 28 dicembre al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme LA NOTTE DEL GOSPEL 2024

BENEDICT GOSPEL CHOIR

Jason Clayborn, direttore e solista

Tasha Page Lockhart, vincitrice di 2 Stellar Awards Micah e Clarke, vincitore Apollo Theater Harlem Competion Daria Raymore, straordinario talento vocale.

Il coro di 30 elementi propone una performance autentica e vibrante in cui le molteplici influenze del Gospel tradizionale, contemporaneo si connettono con arrangiamenti vicini al jazz, sapientemente dosati e proposti con energia e grande maestria.”

Così leggiamo sul comunicato ufficiale e ieri sera in un teatro al completo il pubblico ha festeggiato il Natale, il Capodanno e le feste tutte cantando e battendo le mani, agitando le tante luci dei cellulari che diventano tante lucciole danzanti al suono delle note, alle melodie delle voci avvolgenti e trascinanti.

Come sempre ormai il gospel proposto da Ama Calabria è una magia, è la summa dell’arte, e ben riassume tutto l’entusiasmo di un anno di lavoro, di preparazione, di scelte. Sul palcoscenico prima di iniziare lo spettacolo il direttore artistico di Ama Calabria Francesco Pollice nel dare i saluti e gli auguri per l’anno che va e l’anno che viene traccia un consuntivo, il bilancio di un’altra bella stagione. Con Stand by me ed Happy Days terminiamo cantando ancora in piedi tutti in piedi, cantando in coro, formando comunità, battendo a ritmo le mani e poi portando in casa e in testa gli auguri più belli.

Ippolita Luzzo