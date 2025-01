Rinasce “Sterile Armonia” dei Mixed Feelings, un’ode alla fragile bellezza della quotidianità

Condividi

I Mixed Feelings ci invitano in un viaggio introspettivo con “Sterile Armonia”, una nuova versione che rivela la profondità emotiva del trio calabrese. In questa rivisitazione, il brano si trasforma in un’ode alla fragile bellezza della quotidianità, un’esplorazione delicata della nostra esistenza sospesa tra il peso della routine e il desiderio di un riscatto inatteso.

Con un sound maturo e avvolgente, caratterizzato dalla compresenza di chitarre acustiche ed elettriche, un’elettronica dalle tinte fortemente darkwave e ritmiche delicate, i Mixed Feelings dipingono un quadro intimo della nostra vita: giorni che si somigliano, gesti automatici e una sottile malinconia che aleggia nell’aria. Eppure, tra le pieghe della routine, si cela un desiderio profondo di riconnettersi con la nostra essenza più autentica, di ritrovare quella leggerezza perduta.

Le parole, semplici ma evocative, ci guidano in un labirinto di emozioni contrastanti: la consapevolezza della nostra condizione umana, la ricerca di un senso più profondo e la speranza di un futuro diverso. “Sterile Armonia” è un inno alla fragilità, alla bellezza imperfetta delle cose e alla capacità dell’anima di risorgere anche nei momenti più bui.

“Sopravvivo alla routine, mi reinvento in ogni luogo, sopravvivo anche a me, e non chiedo alcun perdono”

“Sterile Armonia” è una riconnessione con la realtà, un riscoprire il quotidiano con occhi diversi, senza tradire la reale natura dell’uomo.

La copertina del singolo è una foto dell’artista Alessia Cortese, che ha già curato i disegni per l’EP “Fasi”, uscito a Giugno 2024.

L’uscita è prevista per il 31 Gennaio 2025 su tutte le piattaforme di streaming online.

Chi sono i Mixed Feelings?

Nati nel 2016 nella provincia di Cosenza, i Mixed Feelings sono un trio indie-alternative, che si distingue per le sue sonorità originali e la sua capacità di creare atmosfere emotivamente intense, con testi maturi e un sound in bilico tra alternative rock, shoegaze e cantautorato.