“Storie di Uomini e di Bestie” del cantautore Giacomo in scena l’1 febbraio a Lamezia

Condividi

Lamezia Terme – Nuovo progetto musicale del talentuoso cantautore calabrese Giacomo Eva.

Dopo il sold out di Cassano allo Ionio, sabato 1 febbraio 2025 alle ore 21, il palco del Teatro Grandinetti di Lamezia Terme ospiterà “Storie di Uomini e di Bestie”, nell’ambito della rassegna teatrale “Vacantiandu 2024-2025” diretta da Nico Morelli ed Ettore Palmieri.

Uno spettacolo imperdibile, un viaggio emozionale senza tempo, in grado di trasportare, chi ascolta, in una dimensione sospesa tra sogno e realtà, tra memoria e futuro. Cantautorato puro. Musica autentica, fatta di miti, di uomini e di poesia. Un’idea audace che rompe con le tendenze attuali, puntando su un’esperienza autentica, lontana dai riflettori dei social e dal rumore del web, per ritrovare il contatto diretto con il pubblico.

“Storie di Uomini e di Bestie”, un’opera intensa e autentica che fonde testi poetici e brillanti con sonorità popolari e atemporali; un’esperienza emotiva e narrativa, dove ogni brano racconta una storia che va oltre la musica, penetrando nel cuore e nell’anima dell’ascoltatore.

Il concerto, prodotto da Tape Lab e distribuito da Creativa, è un viaggio nelle emozioni più intime e nelle radici della tradizione cantautorale. «Mi sono spesso chiesto che fine abbiano fatto le storie del passato, quelle che ci parlano ancora di emozioni sincere. Così ho scavato nei ricordi, recuperato immagini, suoni, profumi e ne ho fatto canzoni che ora condivido con il pubblico», racconta Giacomo Eva, pronto a far vivere una serata unica in cui il suo mondo musicale e personale si incontrano.

Accanto a brani inediti, presto in uscita nell’omonimo album distribuito da Orangle, Giacomo Eva interpreterà alcuni racconti tratti dal suo personale “libro di storie”, regalando anche omaggi a due icone della musica italiana: Lucio Battisti e Domenico Modugno. Sul palco, l’artista sarà accompagnato da sei musicisti straordinari: Danilo Perri alle percussioni, Patrizio Sacco al basso, Marco Passarelli alle chitarre, Roberto Bozzo al bouzouki e mandolino, Paolo Presta alla fisarmonica e Mario Greco ai fiati, tutti uniti per creare un’atmosfera calda e coinvolgente.

Lo spettacolo è inserito nel progetto teatrale “Vacantiandu2024”, finanziato nell’ambito degli Eventi di promozione culturale 2024 Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 della Regione Calabria.

Giacomo Eva nasce in Calabria nel 1992 e fin da giovane si distingue come cantautore di talento, autore multiplatino e artista dalla penna raffinata. La sua carriera è segnata da una serie di traguardi straordinari, che lo hanno portato a collaborare con i più grandi nomi della musica italiana. Nel suo percorso, Giacomo ha sempre cercato di unire tradizione e innovazione, raccontando storie che nascono dalla sua terra e dalla sua anima.

La sua passione per la musica lo spinge a vincere una borsa di studio al CET, la celebre scuola di Mogol, dove affina le sue doti di compositore e interprete. Il debutto nella scena musicale avviene nel 2015, quando Giacomo esordisce a Sanremo come autore e partecipa a XFactorItalia, attirando subito l’attenzione sulle sue doti. L’anno successivo arriva la vittoria del Premio Lunezia, un riconoscimento che segna un altro passo importante nella sua carriera. Nel 2018 entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi, continuando a crescere artisticamente e a consolidare il suo pubblico.

Ma Giacomo non è solo un talentuoso interprete e compositore: la sua penna ha scritto anche per importanti produzioni televisive, firmando numerose colonne sonore per Rai Fiction e per il regista Federico Moccia. Nel 2019, torna a Sanremo come co-autore di un brano interpretato da Francesco Renga, confermando la sua autorevolezza nel panorama musicale italiano.

Ma all’esposizione mediatica, Giacomo preferisce un cammino introspettivo: un viaggio di ricerca del proprio io e della propria identità artistica; torna alle radici e riscopre il legame profondo che lo lega alla sua terra natia, la Calabria.

Proprio da questo suo ritorno alle origini, nasce il suo nuovo progetto musicale, “Storie di Uomini e di Bestie”, un’opera intensa e autentica che fonde testi poetici e brillanti con sonorità popolari e atemporali.