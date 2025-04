A Lamezia il 14 aprile la senatrice a vita e neuroscienziata Elena Cattaneo  per parlare di Scienziate

Condividi

Si parlerà di gender gap nel mondo della scienza, del grande contributo delle donne nel campo della ricerca, della considerazione che la politica ha della scienza e delle difficoltà di fare ricerca in Italia. A parlarne sarà la neuroscienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo, in occasione dell’incontro che si terrà lunedì 14 aprile alle ore 18 alla libreria Ubik di Lamezia Terme, organizzato dalla stessa Ubik, dal Sistema bibliotecario Lametino presieduto da Giacinto Gaetano, dal Soroptimist club di Lamezia Terme guidato da Luigina Pileggi e dal Rotary Club di Rende guidato da Flora Ritacca. L’occasione sarà la presentazione dell’ultimo libro della sen. Cattaneo intitolato “Scienziate. Storie di vita e di ricerca”.

A dialogare con la neuroscienziata, che è la più giovane senatrice a vita nominata nella storia della Repubblica, nominata nel 2013 dal presidente Napolitano per il suo contributo alla scienza e alla ricerca, sarà Luigina Pileggi, giornalista e presidente del Soroptimist Club, insieme alla ricercatrice lametina Alessandra Mascaro, conosciuta a livello internazionale grazie a una scoperta straordinaria: l’utilizzo di insetti, da parte degli scimpanzè, per curarele ferite, non solo le proprie ma anche quelle dei loro compagni. Mascaro da 5 anni vive in Germania, ma ha vissuto per molto tempo nel Gabon per studiare gli scimpanzé.

Elena Cattaneo è farmacologa e biologa, è Accademica dei Lincei e docente all’Università di Milano, dove dirige il laboratorio di biologia delle cellule staminali e farmacologia delle malattie neurodegenerative. Neuroscienziata di fama internazionale, nota per il suo lavoro pionieristico nella ricerca sulle malattie neurodegenerative, in particolare sulla malattia di Huntington, sulla quale lavora con l’obiettivo di rallentare il decorso o bloccarne l’insorgenza, pubblicando oltre 200 articoli scientifici.

Ma è anche una fervente sostenitrice della valorizzazione del ruolo delle donne nella ricerca e nella scienza: in un settore tradizionalmente dominato dagli uomini, Elena Cattaneo rappresenta quindi una voce autorevole che invita a riflettere sull’importanza della diversità e dell’inclusione.